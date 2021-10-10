鐵鎚案兇嫌延期出庭 受害家屬求獲病史遭拒

海港城爆頭案被告馬湯諾維奇8月出庭聆訊。（記者顏潔恩╱攝影）

布碌崙 (布魯克林)羊頭灣海港城鐵鎚案引起華社高度關注，檢辯達成協議的結局讓華社失望，日前因兇嫌精神評估未如期出爐，量刑結果延至11、12月舉行；死者家屬9日透露此前與檢方的洽談內容，希望獲得兇嫌的精神病史和警方的盤問材料，但被拒，呼籲社區簽署網路請願書，將兇嫌關押在戒備森嚴的監管機構中。

死者潘子密的太太、友人楊若若於上個月底與負責此案的地檢兇殺案部門副主任傑克森(Howard Jackson)、心理健康法庭首席檢察官 凱力(David Kelly)會面，因醫生對兇嫌馬湯諾維奇(Arthur Martunovich)的精神評估未完成，庭審改到11月或12月才能進行。

死者親屬也抓住機會，了解案件是否還有回轉的餘地，傑克森再次表示，案件走入陪審團程序也會和現在是相同結果；他解釋，其他助理檢察官在同一時間要負責20多起案件，但他手上包括鐵鎚案只有四起，絕對花了大量時間在這起案件上，現在的結果是檢方盡了最大努力完成的。

對於地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)等人8月曾與亞裔 社團聯合總會見面，卻未告知家屬參與，傑克森澄清並非檢方主動約談，當天的談話溝通檢方在案件中的作用，也從華人口中了解到此案對華社的影響；會談絕沒有故意將家屬排外在意，傑克森說「我從來不會不跟你溝通」，在每一步司法程序中都做到通知家屬方。

家屬希望獲得兇嫌過去的精神病史、在警局接受盤問的材料、法律文件等，從中尋找可定他刑事罪名的證據；凱力則表示檔案的權限有別，不能交給家屬，另醫療病史屬於隱密資料，至少20年不能公開外傳。

楊若若也代潘太太詢問，此前給檢方發電郵跟進消息時，未得到回覆，凱力表示因未有進展；潘太太則希望在任何時候檢方能作出回覆，避免家屬空等，若將來兇嫌申訴離開精神病院，這類消息也要第一時間讓家屬知道。

潘太太懇請社區簽署請願書，要求司法將兇嫌關押在監管環境中，並不會輕易被放出來，民眾可瀏覽https://tinyurl.com/3mcjnmy5。