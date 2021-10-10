我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抗日名將張靈甫將軍遺孀 王玉齡女士94歲過世

蔡英文雙十演說 提「4堅持」阻止現狀被片面改變

鐵鎚案兇嫌延期出庭 受害家屬求獲病史遭拒

記者顏潔恩╱紐約報導
海港城爆頭案被告馬湯諾維奇8月出庭聆訊。（記者顏潔恩╱攝影）
海港城爆頭案被告馬湯諾維奇8月出庭聆訊。（記者顏潔恩╱攝影）

布碌崙(布魯克林)羊頭灣海港城鐵鎚案引起華社高度關注，檢辯達成協議的結局讓華社失望，日前因兇嫌精神評估未如期出爐，量刑結果延至11、12月舉行；死者家屬9日透露此前與檢方的洽談內容，希望獲得兇嫌的精神病史和警方的盤問材料，但被拒，呼籲社區簽署網路請願書，將兇嫌關押在戒備森嚴的監管機構中。

死者潘子密的太太、友人楊若若於上個月底與負責此案的地檢兇殺案部門副主任傑克森(Howard Jackson)、心理健康法庭首席檢察官凱力(David Kelly)會面，因醫生對兇嫌馬湯諾維奇(Arthur Martunovich)的精神評估未完成，庭審改到11月或12月才能進行。

死者親屬也抓住機會，了解案件是否還有回轉的餘地，傑克森再次表示，案件走入陪審團程序也會和現在是相同結果；他解釋，其他助理檢察官在同一時間要負責20多起案件，但他手上包括鐵鎚案只有四起，絕對花了大量時間在這起案件上，現在的結果是檢方盡了最大努力完成的。

對於地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)等人8月曾與亞裔社團聯合總會見面，卻未告知家屬參與，傑克森澄清並非檢方主動約談，當天的談話溝通檢方在案件中的作用，也從華人口中了解到此案對華社的影響；會談絕沒有故意將家屬排外在意，傑克森說「我從來不會不跟你溝通」，在每一步司法程序中都做到通知家屬方。

家屬希望獲得兇嫌過去的精神病史、在警局接受盤問的材料、法律文件等，從中尋找可定他刑事罪名的證據；凱力則表示檔案的權限有別，不能交給家屬，另醫療病史屬於隱密資料，至少20年不能公開外傳。

楊若若也代潘太太詢問，此前給檢方發電郵跟進消息時，未得到回覆，凱力表示因未有進展；潘太太則希望在任何時候檢方能作出回覆，避免家屬空等，若將來兇嫌申訴離開精神病院，這類消息也要第一時間讓家屬知道。

潘太太懇請社區簽署請願書，要求司法將兇嫌關押在監管環境中，並不會輕易被放出來，民眾可瀏覽https://tinyurl.com/3mcjnmy5。

檢察官 亞裔 布碌崙

上一則

MTA近兩年過橋費 至少減收5600萬元

下一則

上海聯誼會新會長就任 背書黃敏儀

延伸閱讀

不滿年長居民所受待遇 馬州男槍殺公寓2職員自首

不滿年長居民所受待遇 馬州男槍殺公寓2職員自首
魔戒半獸人原型是「好萊塢淫魔」 男主角曝導演惡趣味

魔戒半獸人原型是「好萊塢淫魔」 男主角曝導演惡趣味
鐵鎚案兇嫌出庭延期 受害家屬：檢方未全力以赴

鐵鎚案兇嫌出庭延期 受害家屬：檢方未全力以赴
鎚殺華人兇嫌 恐終生關精神病院

鎚殺華人兇嫌 恐終生關精神病院
「帶回希望」歐巴馬總統中心動工

「帶回希望」歐巴馬總統中心動工

熱門新聞

圖中這名女子在時報廣場早上高峰通勤，將另一名女子推向地鐵。(截圖自NYPD)

影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵

2021-10-04 21:15
31歲情婦鄧海燕(Haiyan Deng)警方通緝圖。（警方提供）

紐約華男陳屍公寓 情婦新墨西哥州被捕時攜武器反抗

2021-10-04 17:16
聯邦海關與邊境保護局本周在新州紐瓦克港口沒收從中國走私來美，總重量超過3700磅的紅薯，目的地均在法拉盛。(CBP提供)

走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理

2021-10-07 13:01
社群媒體上常有華人發布的有關殺豬盤的帖子。(社群媒體截圖)

殺豬盤害她爸媽離婚 高學歷華女被騙44萬

2021-10-07 02:29
FDA已批准輝瑞和莫德納(Moderna)的第三劑新冠疫苗，提供給已接種兩種疫苗、但免疫力有缺陷的民眾；圖為紐約一位耆老在接種疫苗。(Getty Images)

新冠補強針 「別盲目搶接種」

2021-10-08 02:30
時報廣場站推女乘客入軌，非裔女嫌被控企圖謀殺。(市警提供)

時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺

2021-10-05 13:47

超人氣

更多 >