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心武門楊龍飛 海外發揚中華武術

記者張心／紐約報導
心武門國際武術總會會長楊龍飛表演中國傳統武術。（心武門國際武術總會提供）
心武門國際武術總會會長楊龍飛表演中國傳統武術。（心武門國際武術總會提供）

心武門國際武術總會會長楊龍飛於日前在紐約舉辦新書發布會，介紹憑自己數十年武術所學積澱而成的「習武入門」和「山西七星螳螂連拳」兩本書，呼籲海外僑胞加入習武陣營，拒絕做科技產品「綁架」的電腦人，強身健體之餘攜手傳承中國傳統文化。

心武門國際武術總會會長楊龍飛帶領學生練習中國劍術。（心武門國際武術總會提供）
心武門國際武術總會會長楊龍飛帶領學生練習中國劍術。（心武門國際武術總會提供）

六歲習武的楊龍飛出生於中國內蒙古，随祖父太杨拳傳人楊渐九習煉傳統少林長拳、太極拳和傳統書畫，之後師從傳統拳名家李横森學習螳螂拳，跟隨董绥生師父學習陳式太棰拳。之後楊龍飛先後在塞班、日本、南非等國教授武術課程，2004年來到紐約開始為華埠居民講解武術基礎要領，全球的弟子共計有5000人。

「其實武術不僅是一種武打，更是一種精神，這裡面有中國老祖宗的文化，還有很深奧的道家哲學。」楊龍飛表示，自己之所以選擇海外武術傳播之路，就是希望更多的外國人可以對中國文化有了解，讓大家知道其實武術文化需要道德為支撐，而不是簡單地街頭打打殺殺，否則惡性的用武會成為社會犯罪。

由於武術不僅具備良好的藝術觀赏價值，同時包含不同的養生之道，令楊龍飛成為紐約其他族裔社區爭相邀請的對象，「韓國的居民社團對太極拳有濃厚的興趣，但不少老人家對拳法招式記不全，所以我就把一些強健筋骨的招式簡化，讓大家在練習中可以拍打活動全身肌肉，達到健康養生的目的。」

近兩年頻發的亞裔仇恨案件，讓不少華人開始重視自衛防身之術，楊龍飛帶領心武門在紐約五大區不同地點，開設了線下戶外防身術培訓活動，教授路遇罪犯時能夠制敵的技巧，「參加的受眾主要是華裔女性，也有很多其他族裔的外國人，大家都對武術防身很感興趣。」

楊龍飛表示，現代人習慣於用科技產品，但長時間的面對屏幕對於身心損耗都巨大，非常多來參加的學徒腰椎四肢老化嚴重，「如果能使更多的紐約人藉此結緣中國武術，變得更加健康愉悅，便是我最大的心願。」

心武門國際武術總會會長楊龍飛於日前在紐約舉辦新書發布會。（記者張心／攝影）
心武門國際武術總會會長楊龍飛於日前在紐約舉辦新書發布會。（記者張心／攝影）

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