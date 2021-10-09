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「我們回來了」法拉盛商改區籌款晚宴 百餘人力挺

記者牟蘭／紐約報導
李德怡(左二)與莊振輝(右二)為顧雅明(中)頒發「社區英雄獎」。(記者牟蘭／攝影)
李德怡(左二)與莊振輝(右二)為顧雅明(中)頒發「社區英雄獎」。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛商業改進區(BID)於8日舉辦「我們回來了」(We Are Back)年度籌款晚宴，承諾為商家與市府各機構搭建溝通平台，改善社區環境，幫助法拉盛經濟盡快恢復到疫情前。

州參議員史塔文斯基(Toby Stavisky)、劉醇逸，市議員顧雅明，市議員候選人黃敏儀(Sandra Ung)，華裔督察(Inspector)吳銘恆，市警109分局局長歐康納(John O'Connell)與第七社區委員會副主席安培林(Chuck Apelian)等百餘人參與支持。

法拉盛商改區共同主席李德怡表示，受疫情影響，年度法拉盛商改區籌款晚宴去年停辦一屆，今年改在戶外進行，邀請社區代表參與；她說，疫情重創社區，法拉盛商改區去年與今年舉辦多項活動，期盼幫助社區經濟盡快從疫情中復甦。

法拉盛商改區8日舉辦「我們回來了」(We Are Back)年度籌款晚宴，並為顧...
法拉盛商改區8日舉辦「我們回來了」(We Are Back)年度籌款晚宴，並為顧雅明(左二)等頒獎感謝他們的付出。(記者牟蘭／攝影)

商改區共同主席莊振輝表示，法拉盛經濟逐漸復甦，但緬街公車專用道與非法攤販等問題，仍對長期發展造成不利影響；他說，商改區將繼續為小商家與市府各機構搭建溝通橋梁，為商家創建良好的發展環境。

商改區執行主任余鈿崧表示，今年晚宴的籌款目標是5到6萬元，所得款項將全部用於「法拉盛戶外淘寶市場」項目的運營，幫助小商家推廣生意，帶旺附近街道的客源；他說，商改區未來還將通過社群媒體擴大法拉盛商家的影響力，吸引更多非當地顧客前來消費。

史塔文斯基(左二)與劉醇逸(右二)為劉穎諭(中)頒發「小商業社區服務獎」。(記者...
史塔文斯基(左二)與劉醇逸(右二)為劉穎諭(中)頒發「小商業社區服務獎」。(記者牟蘭／攝影)

此外，李德怡與莊振輝為即將卸任市議員的顧雅明頒發「社區英雄獎」，感謝他在任期間為社區爭取權益，尤其在疫情與水災發生後，多次參與救援活動，為災民發放緊急救濟。

黃敏儀(左二)與顧雅明(右二)為E佰搜商城頒發「小商業新人獎」。(記者牟蘭／攝影...
黃敏儀(左二)與顧雅明(右二)為E佰搜商城頒發「小商業新人獎」。(記者牟蘭／攝影)

商改區還為雲吞妹的業者劉穎諭(Maxi Lau)頒發「小商業社區服務獎」，感謝她在疫情期間，堅持營業，多次贈送餐食給前線工作人員；E佰搜商城獲商改區的「小商業新人獎」，嘉獎他們積極參與社區活動。

商改區 法拉盛 疫情

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