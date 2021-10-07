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白思豪：紐約強制接種令 可能再擴大

記者和釗宇／紐約報導
市長白思豪暗示，新冠疫苗強制接種令可能擴展到市警、消防員等其他公務員群體；圖為此前白思豪走訪市警的疫苗接種站。(路透)
市長白思豪暗示，新冠疫苗強制接種令可能擴展到市警、消防員等其他公務員群體；圖為此前白思豪走訪市警的疫苗接種站。(路透)

紐約市公校人員強制接種新冠疫苗令本周實施，市長白思豪(Bill de Blasio)6日表示，目前全市1600所公校中，約有3000名教師因拒打疫苗而被強制休無薪假；他還暗示，強制接種令未來可能擴展到市警、消防員等其他公務員群體。

白思豪表示，公校人員強制接種令效果顯著，目前公校人員接種率已達95%，96%的教師已經接種，9月24日以來有近2萬人接種；儘管大約3000名教師因拒絕接種而被停薪停職，白思豪說，市府已經準備了足夠的備用人手彌補人力缺口，並相信未來會有更多教師接種，返回工作崗位。

強制接種令此前遭遇訴訟，但市府在法院取得了勝利；白思豪表示，強制接種令在法庭上的勝利讓他更有信心，未來強制接種政策可能擴展到其他公務員群體，包括警察、消防員和獄警，「現在我們要將注意力轉向其他群體，未來幾天我們可能公布新的政策。」

目前全市其他公務員執行的是接種或每周檢測二選一的政策；白思豪表示，未來的強制接種令可能更加嚴格，針對公校人員的強制接種令相當於一個試點，未來將推廣到更廣泛的公務員群體。

市警總局局長希爾(Dermot Shea)表示，目前市警的接種率為68%，遠低於全市成年人83%的接種率，他對強制接種令表示支持，「我從一開始就支持強制接種，我認為這是科學、關乎健康，也很緊急。」消防員和獄警的接種率更低，分別只有59%和49%。

不過白思豪也表示，在實施強制接種令之前，他希望相關公務員提高覺悟，自覺接種，「我認為公務員都應該是成熟的成年人，我希望尊重他們的智慧；我認為，在防疫政策的內容和出台時機方面，我們已經非常小心，確保所有政策都是恰當的。」

市議會衛生委員會主席拉文(Mark Levine)則表示，警察等公務員的強制接種不能再等，「現在就應該出台，我希望疫情趕緊過去，但是誰也無法預測未來，尤其是冬天即將來臨，人們室內活動增多的情況下。」

紐約市的新冠疫苗強制接種令可能擴展到市警、消防員等其他公務員群體；圖為市警成員在...
紐約市的新冠疫苗強制接種令可能擴展到市警、消防員等其他公務員群體；圖為市警成員在接種疫苗。(路透)

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