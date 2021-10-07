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紐約客談／改道公聽會 不鬧場難被重視

紐約客談

市交通局與8大道華社針對布碌崙(布魯克林)7、8大道改單行道陷入爭議，若非州眾議員白彼得及華人反對者及時提出訴訟，恐怕當局早已動工；這項訴訟造成的拖延，是當局要分別向布碌崙三個社區委員會報備社區已熟知的內容，作為難得可以和當局當面對峙的機會，三次公聽會都有示威者現身。

在5日舉行的最後一場公聽會上，因相同的內容已聽了三遍，示威者的耐性極差；在一開始就說要為這個會議設定「標準」，若當局沒有將之前的民意審核，推出新的方案，那麼民眾無須再聽。

這場鬧劇最終由布碌崙第七社區委員會主席祖尼加出面調和，解釋是受流程所逼，就算社區對內容已了若指掌，都要先聽專員發表內容；好不容易消停數分鐘，示威者始終按捺不住開始鬧場，多次中斷會議。

民眾先是將椅子向後轉背對講台、接著站起身高呼「同樣的廢話」，直接站到專員的跟前宣洩不滿；雖然這些舉動貌似有些不尊重，但綜合當局多個月以來忽視的態度，也活該要受這個罪。

多方組織發起簽署請願書送到當局的辦公樓門口，每次都被敷衍打發，還以新冠疫情為由，屢次推脫面談；是在社區極力要求之下，才有後來當面舉行的公聽會，而當局明知來華社開會也安排翻譯人員，次次草草了事，加深了華人對當局的不滿。

各種原因加起來，不能怪此次會議華人的反應過激，畢竟作為可能是最後一次的面談會議，社區抓緊機會「表達意見、傳達強烈訴求」情有可原；坐下來好好溝通也已很難發揮作用，不鬧場無法引起重視，這當然是個下馬威，若單行道真動工，社區絕不會善罷甘休。

紐約客談，每周二至周六見報。

布碌崙 華人 8大道

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