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警破獲跨州販槍逮4人 門衛主嫌槍藏大樓販賣

編譯孫梁／綜合5日電
市警總局和曼哈頓地區檢察官辦公室5日宣布破獲一個跨州販槍團伙，拘捕並起訴了四名嫌犯。(Getty Images)
市警總局和曼哈頓地區檢察官辦公室5日宣布破獲一個跨州販槍團伙，拘捕並起訴了四名嫌犯。(Getty Images)

紐約市警方5日宣布破獲一個跨州販槍團伙，逮捕四人並提出141項預謀、非法銷售與持有武器罪的指控，指他們15次非法向臥底警察銷售致命武器；主嫌是曼哈頓一棟辦公樓的門衛，利用大樓儲物櫃保存槍支並公開售賣。

市警局長希爾(Dermot Shea)和曼哈頓地區檢察官萬斯(Cy Vance)5日舉行記者會，展示了起獲的槍枝，說四人是在今年1月29日至9月9日期間販賣武器。萬斯表示，對四人的最嚴重指控是一級刑事販售武器，最高刑期可判監25年。

萬斯說，被捕者之一的卡莫納(Roberto Carmona)利用其辦公樓門衛的身分，把彈藥存放在曼哈頓55街大樓內的儲衣櫃，並且當街售賣武器；萬斯稱，51歲的卡莫納還在晨邊高地的住所外販槍，每支槍的價格從500萬元到3700元不等。

被捕的另外三人來自田納西州，他們向卡莫納提供武器，雙方是通過簡訊和電話謀劃販槍，利用手機進行現金和電子付帳。檢方指出，30歲的古德(Alan Goode)和41歲的麥唐納(Melvyn McDonald)在田州買槍後，賣給51歲的佛羅蘭(Harold Floran)，由佛羅蘭帶到維吉尼亞、田納西或新澤西州與卡莫納交易。

紐約市最近數月的槍枝暴力增多，布碌崙在剛過去的周末發生一起槍案，一名16歲少女在操場玩耍時頭部中彈，送醫後傷勢嚴重。警方表示，這名少女不是槍手的目標。

希爾局長說，警方關切每起槍案，為防止槍枝落入罪犯的手中，市警每天冒著生命危險工作。紐約有太多的非法槍枝，警方和檢方如今破獲的團伙是一重大進展，在非法槍枝流到街頭前就予以遏止。

萬斯表示，控制非法槍枝的流入需要限槍法案，如果聯邦不能制定限槍法，地方政府就應行動。

紐約市 曼哈頓 新澤西州

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