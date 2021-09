聲援台灣入聯 社團點亮天燈

大紐約地區台灣社團點亮天燈,聲援推動台灣加入聯合國。(紐約台灣會館提供)

為響應駐紐約 台北經濟文化辦事處「Give Taiwan A Voice」活動,在第76屆聯合國 大會開議期間為台灣 發聲,紐約華僑文教服務中心及紐約台灣會館,聯合大紐約地區近16個台灣社團,28日一同點亮冉冉上升的天燈,象徵海外鄉親牽掛台灣的心,也希望國際社會正視台灣人民期盼加入聯合國的聲音。

「Give Taiwan A Voice」是經文處配合今年入聯推案,以天燈冉冉上升為意象,及「聆聽每一份心聲,讓希望升起」(Hope soars when we all listen)為題,呼應聯合國大會「透過希望打造韌性」(Building resilience through hope)主題,凸顯聯合國應接納台灣在內的所有人共同致力疫後復甦及永續發展,向國際強力表達台灣人民期盼參與聯合國的心聲。

在紐約華僑文教中心及紐約台灣會館號召下,大紐約地區眾多關心台灣的社團紛紛響應,「每個人都有發聲的權利,只有透過聆聽,世界才能迎向希望」。文教中心主任陳永豐表示,在紐約有非常多的台灣鄉親,對台灣的前途及國際地位非常掛心,長年舉辦支持台灣參與國際組織的草根活動,如青年組織Keep Taiwan Free每年在聯大期間在曼哈頓舉行大遊行,提出台灣加入聯合國的訴求,這兩年雖然因新冠肺炎疫情影響尚無法舉辦,但改以贈送防疫關懷包給國會議員、友邦官員及政界主流人士的方式,持續維持聲援台灣的力道。

本次與台灣會館發起串聯大紐約地區的台灣社團,響應駐紐約辦事處「Give Taiwan A Voice」活動,希望透過台灣特色的天燈向國際發聲。

參與串聯點亮天燈的社團有:Keep Taiwan Free、大紐約區台灣人社團聯合會、大紐約區台灣同鄉會、大紐約區僑界急難救助協會、北美洲台灣人醫師協會總會、匹茲堡台灣人急難救助協會、匹茲堡台灣同鄉會、台灣人公共事務會紐約分會、美國宜蘭同鄉會、美華環境保護協會、紐約台灣研究所、紐約台灣商會、新澤西中文學校協會、赫德遜中區台灣同鄉會、羅徹斯特台灣同鄉會、紐約松柏愛心會、紐約台灣會館、紐約台灣會館老人中心、僑務委員方秀蓉。

各個社團將聲援台灣的聲音化成文字,隨著冉冉上升的天燈傾訴著對台灣的支持與熱愛,更期盼所有僑胞、鄉親及民眾,一同上線點亮那盞熱愛台灣的天燈www.GiveTaiwanAVoice.com。