颶風中淹死在地下室 冷鴻升1家3口 骨灰將返中國
本月初颶風艾妲(Ida)來襲時被洪水困在法拉盛一棟民宅地下室喪生的中國湖北籍畫家冷鴻升與妻子沈愛華以及女兒冷泠，在社區各界人士的幫助下，遺體於28日火化，社團訂於10月3日在法拉盛舉辦追思會；因死者一家在美國沒有親屬，三人的喪葬事宜由美國湖北同鄉會統籌，追思會後，同鄉會計畫將死者一家的骨灰寄送至中國。
災難發生後，冷鴻升一家三口的遺體一直停放在醫院的太平間內，直到湖北同鄉會等社團了解到死者一家的悲劇後，聯繫市議員顧雅明與華人善終基金會，共同努力下，28日死者一家火化，周日還將在法拉盛全福殯儀館舉行追思會。
湖北同鄉會會長張德超表示，從新聞中得知冷鴻升一家人因暴雨被困在屋中、不幸喪命的消息後，他立即聯繫同鄉會會員，找到死者一家在中國的直系親屬，但因疫情等客觀原因，死者的親屬不能前來美國，所有喪葬事宜均委託同鄉會辦理。
冷鴻升一家喪葬費用無著，張德超表示，眾多社區人士伸出援手，許多人雖與死者不相識，但聽聞噩耗後，表示願意捐贈墓地，不少民眾還寄來支票，幫助死者家人，他代表同鄉會感謝善心人士的援手，並表示會繼續完成三人的後事。
張德超說遺體火化之後，喪費用仍有資金缺口，目前也在尋找幫助寄送死者一家的骨灰回中國的渠道，期盼社區齊心協力，幫助死者一家「落葉歸根」。
華人善終基金會創辦人陳麥潔明表示，通過這個時間，證明了海外同鄉會的作用，每當有僑胞發生危難、急需援助時，同鄉會與華人社團總能伸手援助，讓華人在美打拚多了一份保障。
市警109分局消息顯示，警方於本月1日晚收到兩起關於Peck大道淹水的求救，直到翌日上午11時40分，才有人報警告知附近公寓地下室有一家三口被暴雨困在屋內，無法逃出而殞命；警方與市消防局趕到現場後，抽出屋內積水，運出被困在屋內，飄在水中一夜的冷鴻升一家三口。
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