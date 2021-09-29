颶風中淹死在地下室 冷鴻升1家3口 骨灰將返中國

因暴雨困在法拉盛一棟公寓樓地下室喪生的中國湖北籍男子冷鴻升。(友人提供)

本月初颶風艾妲(Ida)來襲時被洪水困在法拉盛一棟民宅地下室喪生的中國 湖北籍畫家冷鴻升與妻子沈愛華以及女兒冷泠，在社區各界人士的幫助下，遺體於28日火化，社團訂於10月3日在法拉盛舉辦追思會；因死者一家在美國 沒有親屬，三人的喪葬事宜由美國湖北同鄉會統籌，追思會後，同鄉會計畫將死者一家的骨灰寄送至中國。

災難發生後，冷鴻升一家三口的遺體一直停放在醫院的太平間內，直到湖北同鄉會等社團了解到死者一家的悲劇後，聯繫市議員顧雅明與華人 善終基金會，共同努力下，28日死者一家火化，周日還將在法拉盛全福殯儀館舉行追思會。

湖北同鄉會會長張德超表示，從新聞中得知冷鴻升一家人因暴雨被困在屋中、不幸喪命的消息後，他立即聯繫同鄉會會員，找到死者一家在中國的直系親屬，但因疫情等客觀原因，死者的親屬不能前來美國，所有喪葬事宜均委託同鄉會辦理。

冷鴻升一家喪葬費用無著，張德超表示，眾多社區人士伸出援手，許多人雖與死者不相識，但聽聞噩耗後，表示願意捐贈墓地，不少民眾還寄來支票，幫助死者家人，他代表同鄉會感謝善心人士的援手，並表示會繼續完成三人的後事。

張德超說遺體火化之後，喪費用仍有資金缺口，目前也在尋找幫助寄送死者一家的骨灰回中國的渠道，期盼社區齊心協力，幫助死者一家「落葉歸根」。

華人善終基金會創辦人陳麥潔明表示，通過這個時間，證明了海外同鄉會的作用，每當有僑胞發生危難、急需援助時，同鄉會與華人社團總能伸手援助，讓華人在美打拚多了一份保障。

市警109分局消息顯示，警方於本月1日晚收到兩起關於Peck大道淹水的求救，直到翌日上午11時40分，才有人報警告知附近公寓地下室有一家三口被暴雨困在屋內，無法逃出而殞命；警方與市消防局趕到現場後，抽出屋內積水，運出被困在屋內，飄在水中一夜的冷鴻升一家三口。