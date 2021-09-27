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上西城遊民仇中 詛咒下地獄燒死

記者顏嘉瑩╱紐約報導

反亞裔仇恨在紐約市仍持續，近日曼哈頓上西城出現一名遊民，在身邊放著紙箱、掛上家當的推車上寫著牌子，表示中國人和猶太人是低俗的民族，更詛咒他們應在地獄被燒死。

該遊民近日出現在上西城西66街與67街間的百老匯大道，一旁裝滿雜物的賣場推車上掛著兩個手寫牌子；一個提到：「猶太人和中國人的興趣，就是故意造成他人情緒困擾以及侵犯隱私」；另一個牌子則指猶太人與中國人都是混蛋，「沒有其他更低俗的民族，他們是惡魔，屬於黑暗中。」

根據附近居民表示，自去年新冠疫情爆發後，該名流浪漢就一直「駐紮」在該處，當有人詢問該名帶著棒球帽、連帽衫和運動鞋的遊民，為什麼做這些標誌時，該遊民回應：「如果你不懂為什麼我做這些標誌，那你就是問題的一部分。」

民眾認為，該遊民很明顯有精神疾病，市府應該主動出面解決，協助遊民以及其他心理健康問題。

根據市警統計，從今年初到9月，紐約市共發生約400起仇恨犯罪，較去年同期的198起成長了102%；其中有113起為反亞裔仇恨犯罪，比去年的25起飆升352%；針對猶太人的仇恨犯罪，則增加了57%。

猶太 紐約市 中國

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