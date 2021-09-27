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華埠巨幅壁畫 致敬攝影師李揚國

記者顏嘉瑩╱紐約報導
為了致敬李揚國，華埠壁畫項目在宰也街繪製大型壁畫。(陳家齡提供)
為了致敬李揚國，華埠壁畫項目在宰也街繪製大型壁畫。(陳家齡提供)

為致敬在今年初在紐約感染新冠肺炎去世的華裔攝影師李揚國(Corky Lee)，曼哈頓「華埠壁畫項目」(Chinatown Mural Project)近日在宰也街(Doyer St.)完成巨型壁畫；與李揚國相識40多年的項目發起人陳家齡表示，能夠在華埠最老的街道之一，以該種方式紀念、致敬他，具有特殊意義。

該壁畫為華埠壁畫項目的第九幅壁畫，在今年1月底李揚國去世後，陳家齡就開始尋找牆面，希望透過藝術來向他致敬；「一開始我們找到一面位於布碌崙(布魯克林)的牆，但李揚國過去多在華埠活動，還是希望能將壁畫設在華埠」，陳家齡說，最後他與友人提及該項目，恰好在宰也街與包厘街口的那棟建築屬於他朋友，友人在得知消息後，樂意主動提供牆面。

陳家齡表示，該壁畫由他構思設計，長35呎、高度8.5呎，其中最引人注目、壁畫的視覺中心，為李揚國的自拍照，左右兩側的身影，則是他在幾年前，分別在由紐約華裔美國退伍軍人會舉辦的國殤日遊行，以及另一個場合上拍下的照片；一旁則畫上李揚國生前的好友，包括陳家齡及其他社區人士的畫像，代表著友誼長存。

整個畫面由火車貫穿，代表李揚國在2014年，於美國橫貫大陸鐵路竣工145周年活動後，召集250名華工後代，在普洛蒙特利峰(Promontory Summit)拍下合影，闡述華裔工人在美國鐵路歷史上的重要性，以及李揚國生前的成就及故事。

與華埠壁畫項目的其他壁畫相比，致敬李揚國的壁畫有別於過去多彩的顏色，採青花瓷的概念和顏色，陳家齡說，是希望知道李揚國生前故事者，看到壁畫能夠緬懷他；不知道他的人，也可以藉此上網搜尋，除了認識李揚國，也了解華裔鐵路工人和華埠等相關歷史。

由於宰也街與李揚國生前最常出現的披露街21號(21 Pell St.)相鄰，陳家齡表示，能夠在這面牆向他致敬，相當有意義。

壁畫中陳家齡將李揚國生前的好友，也一起畫上去，代表著友誼長存。(陳家齡提供)
壁畫中陳家齡將李揚國生前的好友，也一起畫上去，代表著友誼長存。(陳家齡提供)

李揚國 華埠 華裔

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