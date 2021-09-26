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近千人參與增強體魄 首屆全美華僑體育運動會閉幕

記者牟蘭／紐約報導
全美華人僑團聯合會25日在法拉盛舉辦「首屆全美華僑體育運動會頒獎儀式、閉幕式暨大型慶祝中華人民共和國成立72周年演出活動」。（記者牟蘭／攝影）
全美華人僑團聯合會25日在法拉盛舉辦「首屆全美華僑體育運動會頒獎儀式、閉幕式暨大型慶祝中華人民共和國成立72周年演出活動」。（記者牟蘭／攝影）

全美華人僑團聯合會25日在法拉盛舉辦「首屆全美華僑體育運動會頒獎儀式、閉幕式暨大型慶祝中華人民共和國成立72周年演出活動」，40多個僑團、運動員與文藝團體組成的方陣入場，並帶來歌舞表演；國會眾議員孟昭文、市議員顧雅明等均到場支持，為主辦方頒發獎狀。

40多個僑團、運動員與文藝團體等組成的方陣入場。（記者牟蘭／攝影）
40多個僑團、運動員與文藝團體等組成的方陣入場。（記者牟蘭／攝影）

首屆全美華僑體育運動會閉幕式在法拉盛Al Oerter Recreation Center舉辦，40多個僑團、運動員與文藝團體等組成的方陣入場拉開帷幕，主辦方隨後奏中美兩國國歌，由組委會成員完成火炬傳遞，然後為本次活動的貢獻者頒發獎狀，並帶來歌舞表演。

牛紅(前排右二起)燈組委會成員，完成首屆全美華僑體育運動會的火炬傳遞。（記者牟蘭...
牛紅(前排右二起)燈組委會成員，完成首屆全美華僑體育運動會的火炬傳遞。（記者牟蘭／攝影）

聯合會主席、僑運會總指揮牛紅表示，首屆全美華僑體育運動會在疫情期間舉辦，克服了諸多困難，組委會共設立19項比賽，來自全美十多個州的近千人參加，在運動場上展現風采，展示華人團結、活力健康形象。

孟昭文感謝全美華人僑團聯合會舉辦體育會，鼓勵亞裔民眾強身健體，豐富民眾的業餘生活，並為主辦方頒發獎狀；她說，疫情爆發後，亞裔社區受到重創，日前颶風艾妲(Ida)肆虐紐約，法拉盛淪為重災區，她承諾為社區民眾爭取更多資源。

全美華人僑團聯合會25日在法拉盛舉辦「首屆全美華僑體育運動會頒獎儀式、閉幕式暨大...
全美華人僑團聯合會25日在法拉盛舉辦「首屆全美華僑體育運動會頒獎儀式、閉幕式暨大型慶祝中華人民共和國成立72周年演出活動」。（記者牟蘭／攝影）

顧雅明表示，運動會不僅幫助華裔民眾鍛鍊身體，還通過競技運動豐富民眾的業餘生活，讓民眾保持心理健康，他鼓勵更多華人參與類似活動，展現華裔風采。

州長辦公室副幕僚長孫雯(Linda Sun)為全美華人僑團聯合會頒發霍楚(Kathy Hochul)的獎狀，市議會第20選區市議員候選人黃敏儀(Sandra Ung)與白育青(Yu-Ching Pai)，州眾議員金兌錫辦公室高級顧問楊愛倫等均參加活動表示支持。

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