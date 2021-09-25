法拉盛秋季園遊會 逾千人參與

顧雅明聯合啓揚基金會等於25日舉辦年度「秋季園遊會」，吸引逾千名社區民眾參與。(記者牟蘭／攝影)

市議員顧雅明聯合啓揚基金會等於25日在法拉盛凱辛納走廊公園(Kissena Corridor Park)，舉辦年度「秋季園遊會」，提供免費棉花糖、爆米花和飲料以及民族舞與太極等現場表演，吸引逾千名社區民眾參與。

影音來源：記者牟蘭

本次活動由顧雅明辦公室、啓揚基金會、紐約市 公園局與紐約市警共同舉辦，華人公益基金會、Wac Lighting、正義警報聯盟、新世界超市、城市保健、亞美醫師協會(CAIPA)等超過40個非營利組織與公司贊助，為社區民眾打造「秋季園遊會」。

顧雅明表示，辦公室連續多年獲得市府和社區支持舉辦「秋季園遊會」，每年吸引大批民眾參與；他說，去年新冠疫情 爆發後，重創了社區了經濟，他希望當天的活動為社區帶來更多生機，期盼民眾早日恢復正常生活。

啓揚活動中心聯合主席羅維宗表示，本次「秋季園遊會」在疫情爆發後，首次回歸，帶來音樂表演、美食、遊戲與孩子喜愛的充氣城堡、滑梯等，還有扯鈴、中國民族舞、古典舞、拉丁舞、太極與瑜伽等表演，現場贈送禮物與漢服試穿環節，期盼豐富社區民眾的業餘生活。

本次活動還邀請亞美醫師協會(CAIPA)與王嘉廉社區醫療中心等參與，為民眾帶來防疫資訊，還有不少商家站台，借用「秋季園遊會」的平台，向社區民眾推廣自家的產品與服務。

家住在新鮮草原的周霖當天帶著四歲的兒子前往活動現場，她說，疫情爆發後，長時間在家中避疫，孩子失去與同齡人面對面交流的機會，她陪伴孩子參與充氣城堡等遊樂項目，期盼兒子能交到新朋友。

市警109分局在活動現場維護治安，皇后北區勤務指揮中心華裔督察(Inspector)吳銘恆、市議員候選人黃敏儀(Sandra Ung)、美國 紐約華人總商會會長徐家鵬、美國酒店華裔協會主席黃華清等也前往活動現場，表示支持。