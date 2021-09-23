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亞平會共同行政總監孫慧君 獲任白宮社區發展顧問

記者金春香／紐約報導
亞平會共同行政總監孫慧君(中)，獲任白宮社區發展顧問委員會成員。（記者金春香／攝影）
亞平會共同行政總監孫慧君(中)，獲任白宮社區發展顧問委員會成員。（記者金春香／攝影）

亞洲人平等會(AAFE)共同行政總監孫慧君(Jennifer Sun)日前加入白宮社區發展顧問委員會(Community Development Advisory Board)，接下來四年將致力於搭建白宮與低收入移民社區間的橋樑。

拜登總統本月中旬任命白宮社區發展顧問委員會成員名單，共15人，包括農業部長、商業部長、房屋與都市發展部長等各個部門的高官，還有九名市民，孫慧君位列其中；社區發展顧問委員會的主要職責為社區發展銀行和金融機構(Community Development Banking and Financial Institutions)財務政策出謀畫策，委員會通常每年至少見面一次、商討政務。

孫慧君表示，將在委員會中提供其多年服務移民社區所獲得的獨特視角，幫助紐約市低收入和移民社區獲得更多關注與聯邦資金和資源支持；此外她也會致力於為亞裔和西語裔小商家發聲，幫助多元社區小商業繁榮發展。

孫慧君擁有洛杉磯加州大學經濟學與東亞研究本科學位，以及哥倫比亞大學城市規畫碩士學位，九一一恐襲後她曾負責亞平會的「重建華埠計畫」；她在經濟發展和基礎建設規畫方面擁有傑出成績，曾於2008年至2014年擔任紐約市經濟發展局(Economic Development Corporation)高級副總監，並擔任經濟發展局日落公園區的執行總監，負責600萬平方呎的工業項目建設工程，還在紐約市公園局負責過多個公園、樓宇重建項目。

孫慧君2018年成為亞平會共同行政總監，負責振興商業服務中心(Renaissance Economic Development Corporation)和亞平會信貸中心(Community Development Fund)。

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