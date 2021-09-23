孟昭文為災區爭取到110億救濟金

州長霍楚和國會眾議員孟昭文安慰法拉盛颶風災區群眾。（記者張心／攝影）

為幫助在艾妲 (Ida)颶風 中損失慘重的紐約市 民，國會眾議員孟昭文和艾斯柏(Adriano Espaillat)22日宣布，已成功向聯邦政府爭取到(secured)110億救濟資金，以期更快協助受災群眾重建家園。

自1日颶風侵襲紐約以來，孟昭文和艾斯柏聯合向國會眾院撥款委員會(House Appropriations Committee)寫信，要求政府在增加聯邦資助和提供緊急救援法案時，最大限度地為紐約市撥款盡可能多的聯邦資金。

「艾妲對我們生活的區域造成了嚴重破壞，我們的居民需要非常多的幫助。」孟昭文表示，「紐約需要盡可能多的聯邦資金，來支持我們從艾妲的陰影中恢復過來；所以除了獲批「重大災難狀態」之外，充足的救濟金才能支撐長期的家園重建，我很感謝艾斯柏願意和我一起爭取這筆資金援助。」

孟昭文曾於2日向拜登總統寫信，要求批准紐約因颶風艾妲(Ida)受災的地區進入「重大災難狀態」；即在次日獲總統批准，使因颶風造成的無家可歸、沒有保險賠付的民眾，可申請FEMA救濟款維修房屋，並獲得法律援助、失業補助和災後心理輔導等。

「我們一直在調查這場颶風對紐約造成的損失，很明顯，人們需要更多快速和切實的資金支持。」艾斯柏表示，「我很自豪能夠幫忙取得這筆急需的資金，使我們的社區能夠從這次天災中得以重建，並且能重建得比以往任何時候都更好更強大。」

此次的110億元聯邦救濟金中，50億元將用於聯邦住房及城市發展部(Department of Housing and Urban Development, HUD)的社區發展災難恢復計畫，以支持大規模的防災項目和房屋補償；5000萬元用於FEMA應急管理撥款，為未來的極端天氣事件製定應急救助計畫；26億元用於市交通局(DOT)，以支持基建翻修和洪水造成的街道損傷修復；30億元用於USACE建設資金，支持現有的建設項目和可未來可能需要的其他項目。