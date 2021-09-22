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遊民乞討 餐館工給食鼓勵反遭打

記者張晨╱紐約報導
嫌犯(左)身著黑衣，攻擊試圖自衛的店員。(市警提供)
嫌犯(左)身著黑衣，攻擊試圖自衛的店員。(市警提供)

曼哈頓下東城日前發生一起無故攻擊案件，一名遊民試圖向一位六旬餐廳員工乞討，而店員在同意為其提供食物後反遭暴打；警方21日公布案發地附近監控，嫌犯使用磚頭攻擊受害者，造成受害者鼻子割傷，全身多處瘀青。

警方表示，案件發生在15日晚8時21分左右，為位於格蘭街(Grand St.)的一家貝果店「Kossar Bagels & Bialys」前，一遊民向一名正在搬運貨物的63歲員工乞討，但兩人在交流中發生衝突；該遊民先拿起室外餐椅威脅攻擊，隨後一拳打在受害人臉上。

監控視頻顯示，二人扭打在地，有人也從店內出來試圖阻攔，受害者全程都在自衛，並無明顯攻擊動作；但嫌犯在逃離現場前仍用隨地撿起的磚頭砸傷了受害者。

該店經理21日表示，根據受害店員描述，他對行乞男嫌說，「你應該向前看，去找一份工作什麼的，我們可以給你一個貝果和一杯咖啡。」

經理表示，因為下東城遊民問題依舊，所以為了不讓他們打擾生意，通常都會力所能及的提供幫助；「但這次，他似乎被店員的話激怒了，所以出手打了他。」

警方呼籲有看到和圖或視頻中體貌特徵相似者，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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