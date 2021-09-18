中秋節將近 上班族未回流 社區餅舖買氣淡

今年超市月餅買氣旺，但社區餅鋪生意遜色。(記者顏嘉瑩／攝影)

中秋節臨近，受疫情 影響海運貨櫃費用上漲50%，業者也都調漲月餅價格，因此售賣情況並不如往年；此外雖然超市月餅買氣較好，社區餅舖的生意仍未見起色，由於新冠肺炎持續，許多辦公室未恢復正常上班，餅舖流失不少大額訂單。

曼哈頓華埠 寶榮行從7月中旬就把月餅放上貨架銷售，該店員工本周表示，目前美心、榮華和奇華等知名牌子的月餅都已經銷售一空；該員工說，由於今年的海運貨櫃價格從原本一個櫃子5000至6000元，上漲至2萬元，光是超市進價就上漲了40%至50%不等，連同月餅售價也一同飆高。

顧客林先生發現，今年月餅價格明顯上漲。(記者顏嘉瑩／攝影)

即便進價上漲，寶榮行員工說，今年超市仍加大進貨量，「去年疫情影響，大家都不出門，今年疫情好轉，買氣也一起上升。」

喜士打街(Hester St.)的香港超市內，有許多往年沒有看過的月餅牌子；而大榮華雙黃白蓮蓉月餅一盒四個售價89.99元，低糖和四黃的月餅一盒則要100元，知名的美心流心奶黃月餅每盒也將近90元。

當天到超市買月餅的華人 林先生表示，買月餅他首選品牌，以知名老牌子為優先，每年都需要買月餅送人的他，發現像是「廣州酒家」品牌的月餅，去年一盒約40元，今年則上漲至50元，價格上漲明顯。

在護理公司上班的林先生說，該公司向當地餅舖買了60盒的月餅，每盒只要20元，價格很優惠，「但是為了送禮好看，還是會優先選大牌子的月餅。」

不過並非所有店鋪的月餅買氣都很好，勿街(Mott St.)麗心餅屋員工陳女士表示，由於疫情持續，上班族未回到辦公室上班，今年該店大額訂單減少，訂購單都是散客，導致整體買氣不見熱絡、生意相當難做。

陳女士說，雖然沒有國際貨運問題，但原物料仍上漲了約50%，導致製作成本上漲，不過擔心漲價太多會流失客群，該店每盒月餅今年只上漲1元，不同口味的月餅禮盒價格從28元到34元不等。

月餅價格上漲也令不少人決定自給自足，華人黃詩詩表示，雖然要送月餅，但一盒100元的月餅「實在買不下手」，於是她決定趁中秋節的周末，到超市買材料，自己在家裡烤月餅；「自己烤既健康，成本又不高，還可以邀請三五好友一起到家裡同樂，體現月圓、人團圓的中秋精神。」

中秋節臨近有不少民眾到寶榮行買月餅，目前美心、榮華和奇華等知名牌子的月餅都已經銷售一空。(記者顏嘉瑩/攝影)