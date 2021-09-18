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86歲賴陳月蓮 紐約皇后區水災罹難 親友追思

記者牟蘭／紐約報導
國會眾議員孟昭文在水災後，多次前往災戶的家中慰問，她於17日參加了賴陳月蓮追思會。（孟昭文辦公室提供）
國會眾議員孟昭文在水災後，多次前往災戶的家中慰問，她於17日參加了賴陳月蓮追思會。（孟昭文辦公室提供）

皇后區至少11人喪命於颶風艾妲(Ida)，其中多人因居住在地下室無法逃生而離世，年齡最長的遇害者、86歲賴陳月蓮(Lai Chen Yuelian)的追思會於17日舉辦，其親友回顧她從中國台山移民紐約，努力工作養育四個子女的一生。

賴陳月蓮與子女居住在艾姆斯特84街的地下室，子女1日晚外出工作，她一人在住所休息；市警110分局當日晚23時59分左右接到報案，稱賴陳月蓮的住宅被暴雨淹沒，警方趕到後，發現她已失去知覺，當場被宣布死亡。

賴陳月蓮的子女17日為母親舉辦追思會，感謝她全身心為家人奉獻，用樂觀的性格影響他們，幫子女解決生活中所遇的難題，她的善良與快樂將永遠溫暖身邊的親友。

根據訃告，1987年，53歲的賴陳月蓮來到紐約，與母親及兄弟姐妹團聚，最先在衣廠工作，多年努力後將兩個小女兒與丈夫從中國接到紐約。

子女表示，在母親人生最後的日子，她與四名子女與八個孫子女在美國生活，為全家人帶來愛與歡樂；與許多長者相同，賴陳月蓮喜歡在晚上讀報紙、看電視、打麻將、與家人共進晚餐，有時也會購買獎券，這些都將是家人永遠的回憶。

對於賴陳月蓮的突然離世，其子女非常痛心，稱將永遠懷念母親。

國會眾議員孟昭文在水災後，多次前往災戶家中慰問，她曾在賴陳月蓮門前獻花，並參加追思會；她在推特上表示，自己與水災遇害者的親屬同在，希望更多人了解遇難者的故事。

根據市樓宇局信息，賴陳月蓮所在住宅，2012年4月曾遭附近民眾投訴，稱屋主涉嫌非法改建並出租地下室，同年8月，該棟住宅再遭舉報，稱有人違規在地下室銷售食物，市樓宇局執法人員因敲門無人應答，放棄調查，直到1日賴陳月蓮在水災中喪生，當局才再度對該住宅展開調查。

因水災死亡的最年長的賴陳月蓮17日舉辦追思會。（取自賴陳月蓮訃告）
因水災死亡的最年長的賴陳月蓮17日舉辦追思會。（取自賴陳月蓮訃告）

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