中秋將近超市月餅買氣旺 辦公室未上班餅舖流失大訂單

受到國際貨運影響，業者調漲月餅價格。(記者顏嘉瑩/攝影)

下周就是中秋節，各家超市的貨架上擺滿各種月餅，但不少消費者發現，今年月餅售價較往年明顯較高，由於海運貨櫃上漲50%，業者也都調漲價格；反之即便超市月餅買氣好，但社區餅舖的生意卻未見起色，由於新冠肺炎持續，許多辦公室未恢復正常上班，導致餅舖流失不少大量訂單。

曼哈頓華埠 寶榮行從今年7月中就開始把月餅放上貨架銷售，15日該店員工表示，目前像是美心、榮華和奇華等知名牌子的月餅都已經銷售一空；該名員工說，由於今年的海運貨櫃從原本一個櫃子5000至6000元，上漲至2萬元，光是超市進價就上漲了40%至50%不等，連同月餅售價也一同飆高。

當天到超市買月餅的華人林先生表示，買月餅他首選品牌，以知名老牌子為優先，每年都需要買月餅送人的他，發現像是「廣州酒家」品牌的月餅，去年一盒約40元，今年則上漲至50元，明顯發現月餅價格上漲。

不過並非所有店鋪的月餅買氣都很好，勿街(Mott St.)麗心餅屋員工陳女士表示，由於疫情 持續，上班族未回到辦公室上班，今年該店大量訂單減少，訂購單都是散客，導致整體買氣不見熱絡、生意相當難做。