全市地鐵站 監控全覆蓋

紐約全市所有472個地鐵站實現了監控攝像頭全覆蓋。(本報資料照片)

為力求乘車安全，推動乘車人數恢復疫前水平，紐約大都會運輸署(MTA )日前宣布，已經在全市所有472個地鐵站 內完成了攝像頭安裝工作，實現了監控全覆蓋；MTA官員表示，這將有助於降低捷運系統內許久以來居高不下的犯罪率。

MTA首席安保官華倫(Patrick Warren)表示，在新冠肆虐以及恢復期間，乘車安全成為了所有人的困擾；這些攝像頭的安裝首先會給予潛在犯罪者以警示，其次則是在罪案發生後，警方能掌握逮捕和起訴證據，讓調查有跡可循。

但他指出，攝像頭並不會侵犯乘客的隱私，MTA官方也否認了使用臉部識別技術；有些攝像頭可向地鐵安全中心提供實時監控畫面，還有些攝像頭是在地鐵站內錄製視頻，當警方調查犯罪時可提供相關幫助。

2020年疫情 高峰期間，地鐵乘車人數較疫情前減少了超過90%；根據MTA今年春季調查顯示，除了疫情因素以外，犯罪率高升也是阻礙乘客搭乘地鐵的主要因素之一。

華倫表示，紐約市警捷運警員逮捕的嫌犯人數，從7月的3125人增加至8月的3680人。

市捷運局代理局長芬伯格(Sarah Feinberg)5月間就曾多次呼籲市長白思豪(Bill de Blasio)重視地鐵內罪案、尤其是重罪案的發生，並增加警力。