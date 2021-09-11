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向校園霸凌說不 109警1分局送學生文具

記者牟蘭／紐約報導
歐康納(講話者)希望藉由這個活動，推動反校園霸凌的運動，也鼓勵學生被傷害或遇到困難時能第一時間找警察求助。(記者牟蘭／攝影)
歐康納(講話者)希望藉由這個活動，推動反校園霸凌的運動，也鼓勵學生被傷害或遇到困難時能第一時間找警察求助。(記者牟蘭／攝影)

全市公校即將開學，轄區包括法拉盛的市警109分局攜手第一保健及亞美醫師協會，10日為超過700名學生贈送學習用品；主辦方表示，疫情爆發後，仇恨亞裔情緒蔓延，他們期盼藉此活動，鼓勵學生在校園遭遇霸凌時，立即向校方與警員求助。

109分局局長歐康納(Capt. John O'Connell)表示，面對新冠變種病毒的威脅，健康是今年返校季「back to school」的重要主題；他希望藉這個活動，推動反校園霸凌運動，鼓勵學生被傷害或遇到困難時能第一時間找警察求助。

109分局的社區事務官黃凌欽表示，本次返校日活動旨在加強警民關係，讓民眾遇到危險時能第一時間向警方求助；他舉例說，法拉盛羅斯福大道日前發生持槍搶案，因受害人及時報警，幫助警方第一時間逮補其中一名嫌犯。

第一保健多元文化市場發展總監王惠嶽說，今年是第一保健舉辦返校季送禮活動的第八年，他期盼更多亞裔學生通過返校日了解學習的重要性，並在校園中保護自己，向校園霸凌說不。

亞美醫師協會公共關係部總監黃雪莉表示，疫情尚未結束，許多學生因不滿12歲尚未接種疫苗，她呼籲學生返校後，繼續做好防疫工作，如戴口罩、勤洗手等，避免感染病毒。

109分局社區委員會主席Jerry Filippidis、市議員民主黨候選人黃敏儀(Sandra Ung)與社區事務官Danny Wong等也參與當天活動。

109分局攜手第一保健及亞美醫師協會10日為超過700名學生贈送文具等學習用品。...
109分局攜手第一保健及亞美醫師協會10日為超過700名學生贈送文具等學習用品。(記者牟蘭／攝影)

霸凌 亞裔 法拉盛

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