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布碌崙商會訪小商家 助申請洪災補償

記者黃伊奕／紐約報導
艾妲帶來的洪災，令紐約市商家和民眾損失慘重。（美聯社）
艾妲帶來的洪災，令紐約市商家和民眾損失慘重。（美聯社）

不少商家疫情遭遇打擊，上周又因艾妲(Ida)侵襲損失慘重，布碌崙(布魯克林)商會(Brooklyn Chamber of Commerce)日前派出專員走訪了多家小商家業主，並成立商業復甦隊(Business Recovery Teams)協助疫情受到影響的商家走出困境。

布碌崙商會總裁藍迪(Randy Peers)指出，颶風過後商會已派出大量專員前往社區巡視，並且成立了一個商業復甦隊(Business Recovery Teams)，連日來前往布碌崙各個重災區巡視訪問，其中包括華裔商家眾多的康尼島和羊頭灣。

布碌崙8大道交58街附近一家快遞公司負責人林先生指出，洪水來襲其土庫擺放了大量顧客快遞郵包，不少郵包未能逃過洪水，目前他們正在與快遞公司聯繫商量處理方式。

林先生稱，他隔壁的一家華裔經營的奶茶店損失更加慘重，颶風來襲前不久店主才進了大批貨，以為颶風不會太嚴重便沒有在意，那曉得結果土庫全淹，貨物損失高達數萬元。

據悉艾妲影響導致紐約州至少17人死亡，住宅、商家等損失更是以千萬計算，目前州府已經和聯邦著手紐約州救災事宜；布碌崙商會呼籲商家業主開始著手準備工作，包括水淹導致損壞照片、專業公司維修、清理開出的發票、保險公司報告等，以便後續聯邦提供救災金額申請時，商家能快速提交申請材料；另外商家有任何問題也可聯繫布碌崙商會，可將問題發送郵件至[email protected]

布碌崙 紐約州 颶風

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