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世界健身氣功日 周六回歸曼哈頓華埠

記者張晨／紐約報導
第五屆世界健身氣功日，21機構助力回歸，4日在華埠舉行。(記者張晨/攝影)
第五屆世界健身氣功日，21機構助力回歸，4日在華埠舉行。(記者張晨/攝影)

為鼓勵耆老們多活動、社交，由紐約養生太極氣功聯誼會主辦，華埠共同發展機構等21個組織協辦的曼哈頓華埠第五屆「世界健身氣功日」，訂於4日(周六)回歸，藉由做健身氣功，推廣健康保健觀念。

今年的「世界健身氣功日」活動，因疫情原因時隔兩年再辦，參與人數比往年都多，並在全球61個國家和地區「同一時間、不同地點」舉行，旨在在向民眾推廣氣功對身心健康帶來的好處。

紐約養生太極氣功聯誼會會長曾順才表示，氣功門檻低，且比較溫和，不論是老人或小孩都適合，可透過氣功活絡筋骨、暢通筋脈；參加者可著休閒、寬鬆衣服，「而且做氣功沒有太多限制，就算是坐輪椅，也可以跟著台上的示範活動手部」，當天除了氣功展演外還有太極拳、歌舞團隊演出。

太極氣功聯誼會自疫情開始以來，每周在線上舉辦課程，將太極、拉筋等基本動作與氣功結合在一起，各個年齡層都可輕鬆學習，自疫情以來線上課程參與人數增加了兩倍之多。

華埠商改區執行總監陳作舟表示，疫情讓更多民眾重視健康問題，希望能夠透過鍛鍊身體、提高免疫力，降低生病風險；而從本周末開始，商改區每周六也都會舉辦戶外活動，包括中秋節慶典和911襲擊20周年，希望民眾時多多參與。

「世界健身氣功日」時間為4日早上9時30分至下午3時，地點在東百老匯(East Broadway)交地威臣街(Division St.)的市場街(Market St.)。

健身 疫情 華埠

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