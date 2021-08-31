疫情影響 紐約市公校教師今夏退休增加超過3成

紐約市今年夏天申請退休的公校教師數量，比去年同期增長超過三成。（市長辦公室提供）

數據顯示，紐約市今年夏天申請退休 的公校教師數量，比去年同期增長超過三成；此前有人擔心新冠疫情 將導致教師離職潮，但專家表示離職潮並未出現。

根據市教育局 和教師工會的數據，去年的疫情讓公校被迫進入大規模遠程教學，不確定性很大，讓許多教師推遲退休；去年夏天，約有900名在職教師申請退休，比2019年的1100名有所下降；但是今年夏天，市教育局預計申請退休的教師在1200至1300人，學期開始後將能統計確切數字。

紐約市教師退休系統(New York City Teacher Retirement System)主管佩妮(Debra Penny)表示，雖然今年退休的教師數量有所增長，「但其實退休人數也只是回到了疫情前的正常水平，教師總數並沒有大量減少。」

去年年初疫情來襲，遠程教學改變了傳統教學形態，而且一些教師擔憂將承擔更具挑戰性的責任，同時教師隊伍士氣低落，不少人擔憂將出現教師離職潮；但根據教師退休系統的數據，離職潮並未出現，去年6到8月間，全市只有不到1600名教師申請退休，前一年同期則為2100人；該機構的統計口徑較大，與市教育局不同。

佩妮表示，許多本來計畫去年退休的教師選擇延遲退休，是因為他們不想在動盪時期離職；「許多人告訴我說希望退休，但是卻表示不想在一堂遠程課上退休，沒有人希望無聲無息地離開。」

另外，市教育局此前表示，今年迄今已新招入4500名新員工，但這一數字仍低於往年的5000至6000人；目前，教育局仍有2%的職位空缺，與前幾年相仿；教育局發言人歐漢隆(Katie O'Hanlon)表示，「我們已經有了強大的教師隊伍歡迎學生返校，教師退休人數則與疫情之前大致相同。」