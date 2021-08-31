為弱勢募捐 長島華裔混血少年街頭義演

2020年11月，翁樂書在紐約市公共圖書館前演奏，為慈善機構募捐。(家屬提供)

15歲的少年翁樂書(Joseph Darcout)雖是華裔和拉美裔混血兒，但從小家學中國 傳統文化，深受儒釋道的影響，還在佛寺進修冥想，練就的平靜內心用於大提琴演奏中，取得斐然成績；自幼「施比受更有福」的教育，也讓他醉心慈善，以一技之長在街頭演奏，為慈善組織和自建的音樂慈善項目籌款。

出生於皇后區法拉盛的翁樂書，母親來自台灣，父親是秘魯裔，從小就生活在東西文化碰撞下的他，很早就明白了世界的多元與包容。

「我們在家教他英文和中文，尤其是中國傳統文化，包括儒、釋、道思想。」翁樂書的媽媽林女士說，「他大概4、5歲就開始練習冥想，是在紐約上州 的莊嚴寺學會的。」

沒想到這一平靜心靈的修習，幫助翁樂書踏入了茱莉亞音樂學院預科班(The Juilliard School Pre-College)的大門；林女士回憶，當年面試的招生官，一曲聽畢就相中了只學了1年琴的翁樂書，說這少年身上有股超乎常人的平靜，他演奏的音樂有股治愈人的魔力。

翁樂書和朋友一起製作「Open Heart」心型剪紙藝術，送給慈善機構。(家屬提供)

「我想可能是冥想帶來的習慣，能夠快速進入內心的深層世界，不被外界的環境侵擾，更容易體會音樂作品的精髓。」翁樂書說。

去年11月，翁樂書背著他的琴，來到曼哈頓人潮洶湧的布萊恩公園，在初冬凜冽的風中，站在石階上一整天，賺取幾百元，將其中的100元捐贈給長島 關懷中心( Long Island Cares)和查平食物銀行(The Harry Chapin Food Bank)，300 元用於他在茱莉亞學院創建的音樂慈善項目。

論及募款的起因，翁樂書說，是因為某天收到了食物銀行的來信，說100元可以為流浪漢提供100多餐，於是他很想為這些溫飽都無法滿足的人們做些什麼。

「我媽媽常說，愛是無盡的財富，施比受更有福。」檢視自己，還在長島讀高一的他，或許可以把大提琴特長，用在幫助弱勢群體上面。於是翁樂書在茱莉亞音樂學院建立了「We Are One」慈善項目，一方面和包括和同學們在街頭演奏為弱勢團體募捐的「Love Unites Us」，也包括向殘障兒童、醫生、流浪漢等贈送心型剪紙藝術的「Open Heart」。

「我想通過這個項目，來試驗音樂藝術如何加強人與人之間的聯繫，激發社會與這世界有意義的變革。」翁樂書說，「壓力是我們這一代人面臨的大問題，我相信音樂和冥想可以帶來心靈的治愈，所以我也在創作冥想音樂。」

自12歲第一次登台卡內基音樂廳(Carnegie Hall)起，翁樂書就開始研究音樂、冥想和心靈間的關係，他在美國不同的地標演奏，帶領聽眾一起冥想和呼吸。其實早在小學四年級時，翁樂書就在校內開設了冥想小課堂。

「這時代的父母都教導孩子競爭，但是要明白究竟為什麼爭？我希望兒子可以為善而爭。」林女士說，「否則如果人人都只考慮自己的話，這個世界就毀掉了。」