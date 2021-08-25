華裔家長連署請願 要求當局提供網課

許多華人家長希望孩子能繼續接受遠距教學。(本報檔案照)

Delta新冠變種病毒肆虐，也造成眾多未成年人感染甚至重病，紐約市 華人家長紛紛表示，不願讓年紀還小、未接種疫苗的子女重返校園；近期發起連署請願，懇請市教育局 (DOE)在全面恢復面對面授課之外，也提供遠距教學，讓家長有更多的選擇。

華裔家長林Angelina表示，學校保留網課對實體課學生也有好處，一部分人待在家中，降低在校園突發性感染的風險；她的憂慮是疫情 尚未結束，12歲以下孩童無疫苗可打，就沒有健康保障，將所有學生都強制放在一個教室中，只會增加學生感染的機率。

她理解部分家長需要孩子到校上課，自己才能上班或做其他事，但希望當局為他們提供該便利的同時，不要剝奪想子女繼續上網課家長的權利；「開放學校需要循序漸進，不能直接開放」，但她不滿當局每次都慢半拍，譬如當初疫情初爆發時，若非家長發聲，當局也不會轉為網路教學。

有小孩接受特殊教育的家長陳曉盈表示，不要說孩子的情況特殊，就算是正常的孩子也不一定有很好的自控力，在學校不亂碰東西、時刻戴好口罩；雖然遠距相比線下教學會讓學習進度落後，但家中同時也有老人，若不幸一家都感染，後果會不堪設想，「希望家長有選擇，想去學校的去學校，想留家的留在家」。

家長陳啟華表示，一個班級中就有20至30名學生，都來學校就太多了，稍有防疫措施沒做好，很容易引發集體感染，「還是希望當局能三思，以孩子們的性命為重」。

還有一名家長提到，疫情間失去四名家庭成員，真實地感受到病毒對人類的威脅；小孩子比起大人更不懂得保護自己，當局在這決策上一定要有正確的引導，萬萬不可拿新冠開玩笑，「現在不是一個合適返校的時期，希望保留遠距教學」。

紐約市目前已有超過3000名家長連署請願，大多為華裔家長，要求當局提供網路教學選擇。