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共和黨市議員候選人福克斯 訪華康會爭取支持

記者黃伊奕／紐約報導
市議員候選人福克斯介紹政治理念，左為陳麗娜。(華康會提供)
市議員候選人福克斯介紹政治理念，左為陳麗娜。(華康會提供)

共和黨籍第43選區市議員候選人福克斯(Brian Fox)19日拜訪布碌崙華人健康協會，爭取華裔選票。

43選區包括布碌崙貝瑞吉、戴克高地、班森賀以及巴斯海灘等華人聚居區。福克斯稱重視公共安全，呼籲增加警察執行力，確保毒品遠離孩子，保護社區免受非法改建帶來的安全隱患，注重街道清潔，與確保社區生活質量，反對將遊民收容所建在居民區內。

在教育問題上，福克斯反對取消特殊高中入學考試SHSAT，並且希望能為學生提供更多學習機會，例如將私立學校納入紐約市學生就讀的選擇，對於一些想上私校但無力承擔私校費用的學生，教育局可提供一定補助金；作為一名小商業主，他也希望能為當地小商家創造更多的本地營銷活動，更有效地宣傳。

華康會會長陳麗娜表示，福克斯的政治理念與廣大華人十分吻合，尤其是教育與治安問題上，更說出了華人的心聲。

目前43選區市議員為民主黨的紀思庭(Justin Brannan)，根據市議會網站數據，該選區共有22.5萬人，英文使用者為8.2萬人，中文5.3萬人，西班牙語2.9萬人；華裔在該選區少數族裔中占有非常高的比率，因此華人選票至關重要。

華人 教育局 布碌崙

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