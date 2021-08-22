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紐約探訪護士服務新總裁 訪中華公所介紹新計畫

記者張晨／紐約報導
紐約探訪護士服務拜訪中華公所，介紹新服務。(記者張晨╱攝影)
紐約探訪護士服務拜訪中華公所，介紹新服務。(記者張晨╱攝影)

紐約探訪護士服務(Visiting Nurse Service of New York)新任主席及行政總裁薩維特(Dan Savitt)20日拜訪紐約中華公所，介紹未來新發展計畫——宣布將在布碌崙(布魯克林)日落公園、8大道開設新址，並擴大皇后區社區中心，致力為全市華人社區繼續提供優質服務，幫助減少健康水平的差距。

薩維特表示，探訪護士服務在1999年成立華埠社區中心，提供免費健康教育，健康檢查，社區服務和專業醫療轉介供華裔耆老；中心於2013年初擴展至勿街七號，同時亦成立法拉盛社區中心, 增加服務時間至一周七天，服務更多華人。

他說，兩個中心一共為超過14萬民眾提供服務，擁有超過1萬名會員及舉辦超過4500次大小活動；另一方面，華埠退休居民社區服務於2006年成立，目的為華埠的居民提供一個安享晚年的好地方。

探訪護士服務當日也宣布，將於華人集中的布碌崙日落公園成立社區中心及擴大法拉盛社區中心，期待繼續與地方民選官員、社區組織、華人醫生及醫療機構共同合作，提供更多服務。

曼哈頓區長高步邇(Gale A. Brewer)，和諧社區醫療大聯盟(SOMOS)總裁陳治年、美洲中華醫學會行政總監陳健樂及多個醫療機構亦出席活動。

中華公所主席于金山表示，亞裔是近年紐约市成長得最快的族裔，當中華裔占大多數，疫情中更多虧與這些醫療服務機構的合作才得以快而有序的進行病毒篩檢、疫苗接種。

華人 華埠 紐約

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