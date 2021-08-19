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治安差 華埠羅斯福公園部分關閉

記者張晨╱紐約報導
羅斯福公園部分關閉，盼減緩遊民與吸毒問題。(記者張晨╱攝影)
羅斯福公園部分關閉，盼減緩遊民與吸毒問題。(記者張晨╱攝影)

紐約市公園局本月封鎖了曼哈頓華埠羅斯福公園的部分區域，公園局和轄區市警五分局都接到投訴，稱公園內的治安環境每況愈下，遊民、藥物濫用以及毒品交易問題層出不窮，令周圍居民憂心，表示穿行公園都感到害怕。

（影音來源：記者張晨）

周圍居民給羅斯福公園冠上「深坑」(The Pit)的外號，大家稱，這裡光天化日下充斥著各種露天毒品交易，市警也表示，這裡最嚴重屬新興K2致幻劑的交易。

18日當日公園內仍有遊民橫躺在公園中，隨身物品堆積成山，充斥著污穢物的異味，甚至有遊民在眾目睽睽之下解褲方便；還有一些遊民住在公園周圍的收容所中，來往公園甚為頻繁。

這裡最近一起傷人案件發生在5月，同為遊民之間的爭鬥，在位於科西街(Forsyth St.)和布隆街(Broome St.)交界處的公園內，一男子剛將單車靠在一棵樹旁，就遭一非洲裔男子持刀攻擊；警方稱，二人相約在公園中碰面，或此前已熟識，但其中一方突然動手。

目前「深坑」北段已被封鎖，消息人士表示，該做法是為了控制園裡毒品；但截止18日，遊民嗑藥的情況依舊嚴重。

周圍華裔民眾也表示憂心，在頻頻發生的反亞裔仇恨攻擊案的環境下，民眾更懼怕遭到遊民、吸毒者或患有精神疾病者的攻擊，從前人們還會在園中乘涼，「現在光是穿行都感到害怕」。

羅斯福公園部分關閉，盼減緩遊民與吸毒問題。(記者張晨╱攝影)
羅斯福公園部分關閉，盼減緩遊民與吸毒問題。(記者張晨╱攝影)

毒品 紐約市 華埠

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