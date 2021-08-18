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助疫後復甦 皇后區商會免費為商家建網站

記者張心／紐約報導
余鈿崧(左起)、法拉盛商改區共同主席莊振輝、格列奇、顧雅明向社區介紹小企業網站服務項目。(記者張心／攝影)
余鈿崧(左起)、法拉盛商改區共同主席莊振輝、格列奇、顧雅明向社區介紹小企業網站服務項目。(記者張心／攝影)

紐約市小企業資源網絡(NYC Small Business Resource Network)攜手皇后區商會(The Queens Chamber of Commerce)，助力法拉盛商家疫後復甦，推出免費建立網站和電商服務項目，並幫助改進搜索引擎優化廣告投放，申請已於日前開放並將持續至9月。

「任何小企業主都可以提交申請；對於華人業主，我們專設了國語和粵語服務，一切順利的話兩周就可以看到自家店鋪的網站上線。」皇后區商會主席兼執行總裁格列奇(Thomas J. Grech)17日拜訪法拉盛說，「除了幫忙免費建網站，我們也有專業的營銷團隊提供搜索引擎優化諮詢，例如怎樣和Google合作以增加店鋪的線上廣告投放。」

格列奇表示，中國有句古話叫「授人以魚不如授人以漁」，建立網站是最關鍵和複雜的一步，皇后區商會相關團隊由非常專業的網站設計師組成，會最大限度地在搭建環節時，就把一切店家的資料完整呈現在網站，他們也會在建立網站時提供後期維護的諮詢指導，日後店家簡單操作就可更新和運營。

「我們早就想有自己的網站，但作為小商家，考慮到預算和人力，一直沒能實現。」法拉盛茶霸(TBaar)老闆董先生對格列奇以及市議員顧雅明、法拉盛商業改進區執行主任余鈿崧說，「這真是雪中送炭，商家真的很需要推廣產品的工具。」

為了幫助紐約市小企業度過新冠疫情以來的危機，彼得·彼得森基金會(Peter G. Peterson Foundation)提供280萬元贈款，聯合紐約市政府及五個區的商會，推出紐約市小企業資源網絡，組建包括大學教育、法律、電子科技、金融服務、媒體營銷從業者在內的專業志願服務團隊，以幫助全市小企業快速復甦。

皇后區商會商業復甦計畫(Business Recovery)負責人Jessie He表示，免費建設網站服務不只法拉盛華人商家可以獲得，位於紐約五大區的任何小商業，無論語言與族裔背景，都可以在線申請獲得幫助；協助紐約小企業數字化轉型只是第一步，還提供財務指導、營銷知識普及、技術支持、法律顧問和商業經營問答。

「目前就可以在nycsmallbusinessresourcenetwork.org網站提交申請，滾動錄取，先到先得。」Jessie He說，「預計9月底截止，但也會根據項目資金使用情況提前或延後關閉申請系統。」

皇后區商會主席格列奇(左一)拜訪法拉盛社區及商家。(記者張心／攝影)
皇后區商會主席格列奇(左一)拜訪法拉盛社區及商家。(記者張心／攝影)

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