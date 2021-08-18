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物價漲又要接種證明驗證 餐館怕客人不上門

記者顏嘉瑩／紐約報導
疫期許多餐館調漲價格，如今再加上堂食需要出示疫苗證明，部分業者擔心民眾更不想外出用餐。(記者顏嘉瑩╱攝影)
疫期許多餐館調漲價格，如今再加上堂食需要出示疫苗證明，部分業者擔心民眾更不想外出用餐。(記者顏嘉瑩╱攝影)

新冠肺炎疫情爆發以來，紐約市各類物品漲價，外出用餐費用也增加，根據觀察，曼哈頓華埠有餐館在疫情期間漲價，幅度達15%；各項成本上漲，餐館加價在所難免，不過如今再加上堂食需要出示疫苗證明的新規，部分業者擔心這將導致民眾更不想外出用餐。

疫情導致食材、人工的漲價，雖然有不少定期配合的供應商，但東村何家麵店(Ho Foods)業者何瑞運(Richard Ho)表示，與餐飲集團相比，小餐館訂貨量較少，難與供應商討價還價，因此對於小商家，原物料成本必定更高。

華埠也有不少餐館為反應成本，接連調漲，有麵店的價格，從疫情前每碗麵9.95元，漲到如今的11元，漲幅達到15%；不過業者也嘆，其實在疫情前就想調漲價格，但害怕漲價後客人不來，只能咬牙苦撐，等到疫情開始後，增加的成本已經多到無法自行吸收，只能應聲漲價。

華埠共同發展機構(CPLDC)執行總監陳作舟表示，他日前到皇后區法拉盛，也看到有餐館打出特價午餐11.99元的價格；「疫情之前一個特價午餐只要六、七元」，不過他也說，物價、食材都漲價，餐館漲價也是無可避免。

紐約市自17日開始實施新規，餐館等業者須要求堂食顧客出示疫苗接種證明，雖然獲得大部分民眾的支持，但仍有部分業者反對，認為政府如此做法，恐讓那些不想打疫苗，或不想出示證明的顧客，拒絕外出用餐。

陳作舟說，要協助餐館從疫情中復甦，重點應從增加人流下手，如今餐館生意不佳有各種原因，除了遊客不來，員工不回到辦公室上班，也讓多數曼哈頓，尤其是華埠的餐館失去大量生意。

不過相較於其他地方，陳作舟說華埠是「比上不足、比下有餘」；他表示，不少國家的確診數字還在增加，而澳洲雪梨目前也還未開放堂食，紐約市至少還可以堂食，已經很好了。

疫情 紐約市 華埠

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