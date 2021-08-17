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中餐館多已開始要求出示疫苗卡：顧客多能配合

記者顏嘉瑩／紐約報導
中餐館業者多在16日即開始要求顧客出示接種證明。(記者顏嘉瑩/攝影)
中餐館業者多在16日即開始要求顧客出示接種證明。(記者顏嘉瑩/攝影)

要求餐館堂食、健身房和室內娛樂場所業者，檢查顧客疫苗證明的「紐約之鑰」(Key to NYC)17日開始實行，但因此前市府的語焉不詳，餐館業者多以為新規16日就生效，當天就開始要求顧客出示證明；業者表示，熟客都相當配合，不過仍有觀光客不清楚該項命令，在花了一點時間解釋後，多數人能配合拿出證明。

中餐館「武昌好味道」16日就開始要求顧客出示疫苗接種證明；業主王曉東表示，大多數人都知道該項新規，在要求後都會配合出示證明，不過也有部分的觀光客不清楚規定，需要進一步向他們解釋。

由於該店有戶外用餐座，王曉東說，這幾天天氣不算太熱，大部分的客人都會選擇坐在戶外用餐，也有部分顧客在聽到坐在室內要出示證明後，直接到戶外找位置坐；未來若有顧客不願出示證明，王曉東說，也不排除要求顧客離開、不做他們生意。

位於巴士打街(Baxter St.)的潮州波記餐館也在16日開始要求顧客提供接種證明，經理吳志煒說，會選擇坐在室內的都是店裡的熟客，已經打過疫苗，觀光客也會選擇坐在戶外享受天氣，因此當天實施狀況相當順利，未出現太多問題。

吳志煒表示，Delta變種病毒愈來愈嚴重，雖然對店家及顧客來說，都比較麻煩一點，但為了用餐安全，也沒有辦法妥協，希望大眾能夠權宜輕重。

勿街粵菜館員工李女士則說，業者都會關心相關新聞，因此知道新規定，但對於只是短暫到紐約市旅遊的遊客，大多不會關心新聞，如果每個人進到店裡來都要重新解釋一遍，將花費很多時間；她認為，市府應該在各處廣為宣傳該項新規，除了協助業主節省時間，在政府的明文規定下，顧客也會更加配合。

觀光 疫苗 紐約市

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