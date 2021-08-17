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拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑

商家需要求顧客出示接種證明 9月13日執法 違者罰千元

記者顏嘉瑩／紐約報導
紐約市「紐約之鑰」新規將要求餐館等室內場所要求顧客出示疫苗接種紀錄。(記者顏嘉瑩/攝影)
紐約市「紐約之鑰」新規將要求餐館等室內場所要求顧客出示疫苗接種紀錄。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)16日簽署要求餐館堂食、影劇院和健身房等消費場所顧客出示疫苗接種證明的「紐約之鑰」(Key to NYC)行政令，澄清生效日為17日(周二)，並於9月13日(周一)開始執法，未遵守此規定的商家首犯將被罰1000元、第二次罰2000元，之次每次違規，將罰款5000元。

根據市府公布細項，受到行政令影響的商家，包括室內電影院、音樂廳、博物館、室內水族館和動物園、保齡球館及遊樂場等娛樂場所；室內堂食規範範圍則有餐館酒吧、酒店宴會廳、夜店、食物廣場、有堂食的超市、咖啡廳和速食店；室內健身房、健身中心、健身課程、舞蹈室和游泳池等。

上述業者需要求顧客出示至少已接種一劑的疫苗接種證明，可以實體疫苗接種卡或照片、「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)，也可以透過手機下載由市府推出的「紐約市疫情安全」(NYC Covid Safe)應用程式(App)、官方疫苗紀錄，提供接種證明。

在接種證明上，紐約市接受的疫苗廠牌，須為聯邦食品藥物管理局(Food and Drug Administration，FDA)或是世界衛生組織(World Health Organization)緊急批准使用者，包括輝瑞(Pfizer) 、莫德納(Moderna)和嬌生(Johnson & Johnson)，以及阿斯利康-SKBio和阿斯利康歐盟疫苗、印度血清研究所疫苗以及中國產的國藥疫苗、科興疫苗；在美國境外接種上述疫苗者，可出示接種紀錄證明或照片。

市府表示，在9月13日開始執法後，未遵守此規定檢查顧客接種紀錄的商家將被罰款1000元，在一年內再犯，將罰2000元，一年內多次累犯者，則每次罰款5000元。

但12歲以下兒童，僅為有限目的在短時間進入室內者，包括借用廁所、取貨或下單者，不住在紐約市且不定期受雇於該單位的表演藝術家，為了比賽進場的職業運動員和成員，陪同表演藝術家或運動隊、運動員者，不居住在紐約市的承包商等，則無需遵守此令。

此前白思豪在宣布新規時，曾提到將於16日當周開始實行，最終在16日當天宣布新規是於17日才實施；實行時間的混亂，讓不少業者感到困惑。

白思豪16日表示，紐約市現階段的任務，就是遏止具有高傳染性的Delta變種病毒；他說，該項新規傳達明確訊息：只有疫苗能夠釋放紐約市的潛能，市府將不計一切代價，挽救生命並確保市民安全。

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)說，疫苗能夠讓城市的各種活動更安全，這是一項嘗試性的預防措施，並能讓到健身房、餐館和室內娛樂場所的市民保持健康。

市府將於接下來的三周，開始在媒體、社群平台，以及交通運輸布告欄開始宣傳外展這項新規；根據市府統計，目前已經有超過56%的紐約市民已完全接種疫苗，另外不到38%的人則未接種疫苗。

紐約市 疫苗 健身

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