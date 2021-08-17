路擠、攤販多、電單車橫行 威脅法拉盛長者出行

九名參與州眾議員金兌錫(前排右三)辦公室的暑期實習生，發表法拉盛街道安全調查。(記者牟蘭／攝影)

九名參與州眾議員 金兌錫(Ron Kim)辦公室的暑期實習生，日前針對法拉盛 交通安全公布調查結果；他們指，當地因街道壅堵、街邊的攤販增加及電單車在人行道騎行的三大原因，導致長者較易發生交通事故，並提出安全街道志願者計畫與標記人行道方向等多方案，解決這一問題。

參與今年暑期實習生項目的Milo Kaye、Adam Garcia、Josh Park與Austrid Chan等九名實習生，日前報告法拉盛街道安全調查，並提出相關解決方案；報告中指，州眾議會第40選區有大量的長者居住，但當地的交通事故較多，尤其長者占多數。

報告中指，法拉盛的人行道與街道壅堵、街邊的攤販過多以及電單車與電動滑板車在人行道違規騎行，成為造成長者易發生交通意外的三大主因。

為解決這些隱患，實習生建議實施安全街道志願者獎券計畫(Street Safety Volunteer-voucher Program)，如招募年輕志願者幫助長者過馬路，並由當地小商家為志願者提供代金券獎勵，保證長者的出行安全。

此外，幾名學生還建議，市府應在人行道加種樹以區隔攤位，並規範攤位的大小，以減少人行道的壅堵；他們說，也可在人行道標記人流方向，或在車道中間設立自行車道的方式，避免交通意外發生。

金兌錫表示，作為州眾議會長者委員會主席，他要求今年的暑期實習生以交通安全為主題調研，並承諾辦公室日後會詳細審核報告的可行性，幫助社區的長者解決長久面臨的困境。

對於今年的暑期實習生項目，金兌錫感謝實習生走上街頭觀察交通問題，且提出創新的方式解決；他說，「我希望今年的實習生能從中學習有用的課程，為他們日後學習提供經驗」。