法律服務中文指南 助小商業租戶應對逼遷

紐約法律服務推出「商業租戶應對房東糾紛指南」，幫助小商業租戶了解法庭程序。(美聯社)

紐約法律服務(Legal Services NYC)本周宣布與Daniel F. Pepitone律所共同推出「商業租戶應對房東糾紛指南」，幫助小商業租戶了解法庭程序，並提供有關紐約市 訴訟和投訴的相關資源。

紐約法律服務表示，理髮店、便利店等在很多社區內經營多年的小商家，在疫情 期間被迫關店，且得到的政府補助很少，如今雖然重開，但仍欠下很多債務，在過去一年中也難繳租金 ，不少商家由於房東拒絕重新協商租金或設置一個能幫助商家償還欠款的付款計畫，小商家所能做的也只有等待被逼遷的那一天或申請破產。

該機構與律所出台這份指南，是希望幫助小商家更有效地準備應對可能需要的上庭相關問題，以及為自己爭取一些時間從疫情中恢復，指南內容包括有關逼遷、負債如何上庭應對，提交相關文件的截止日期，如何在法庭上辯護和提出反訴等。

根據美國人口普查局2021年3月第一周進行的調查數據顯示，紐約近78%員工數量在500人以下的小企業仍遭疫情影響，難以維持收支平衡，專家擔憂，一旦紐約逼遷禁令過期，會有眾多商家面臨法拍的危險。

州府逼遷禁令訂於8月31日到期，雖然州議員已經提出將逼遷禁令延期至10月31日的提案，但還不知最終能否通過。

該指南中文版可登陸https://tinyurl.com/334zcydx獲取，若希望獲得免費法律諮詢可致電(917)661-4500。