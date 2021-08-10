能改變一人也好 美國佛教青年會為囚犯送經書

美國佛教青年會已堅持向全國的囚犯捐贈英文譯本的佛教經書近50年，疫情期間仍堅持送書。(劉真真提供)

位於布朗士 的美國 佛教青年會(YMBA)向全國囚犯捐贈英文譯本的佛教經書已將近50年，兩位華裔義工日前表示，疫情 期間，美國佛教青年會持續為囚犯送書，希望受刑人能因此從善，更期盼通過一本本經書向更多囚犯傳遞愛，消除日益四起的仇恨風氣。

今年64歲的孫承瑚來自台灣，她於2007年定居美國，2009年因機緣認識美國佛教青年會創辦人樂渡法師，2013年成為青年會的義工，自此每月定期前往布朗士的佛堂，為全國索要經書的囚犯打包經書，並送往郵局。

孫承瑚說，每次當義工，幾乎是全家出動，女兒擔任翻譯，閱讀外族裔囚犯的來信，丈夫與自己負責包書，分工將這些經書送往受刑人手中，「我聽女兒轉述第一封來信時，被囚犯渴望經書的語句打動」。

美國佛教青年會已堅持向全國的囚犯捐贈英文譯本的佛教經書近50年，疫情期間仍堅持送書。(劉真真提供)

在她們一家成為「送書人」前，孫承瑚表示，過去50年來，已有不少義工向監獄的囚犯以經書送「善」，但去年疫情爆發，送書的善舉一度停止；她說，隨著疫情趨緩，移居到新州的她，堅持每月前往佛堂為囚犯打包經書，向囚犯傳遞愛，希盼消除日益四起的仇恨風氣，「能改變一個人也好」。

46歲的劉真真也在美國佛教青年會擔任義工，疫情期間也前往佛堂送書；她說，通過閱讀囚犯的來信，感受到他們在疫情期間更為恐慌，希望通過宗教找到心靈安慰，因此只要有空就會前往布朗士為囚犯打包佛經。

劉真真表示，她曾記得一名囚犯來信，稱自己18歲犯下謀殺案，被判監60年，服刑15年後，通過監獄的圖書館得知美國佛教青年會，向該會索要經書；她說，這名囚犯一輩子可能都要在獄中度過，她期盼這些經書能拯救其內心，幫助他們真正從善，「他們可能比我們更早領悟」。

美國佛教青年會已堅持向全國的囚犯捐贈英文譯本的佛教經書近50年，疫情期間仍堅持送書。(劉真真提供)

劉真真表示，樂渡法師於1973年創立美國佛教青年會年，翌年開始翻譯經書，首本經書於1983年印刷，至今已完成36本譯本，免費向全世界捐贈，除了譯成英文外，還有西班牙譯文、法文、越南文與俄文等。