我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國智庫2萬多字報告 指美國是「抗疫失敗國」

加州迪克西山火近49萬畝 紐森勘災：為這座城鎮心痛

能改變一人也好 美國佛教青年會為囚犯送經書

記者牟蘭／紐約報導
美國佛教青年會已堅持向全國的囚犯捐贈英文譯本的佛教經書近50年，疫情期間仍堅持送書。(劉真真提供)
美國佛教青年會已堅持向全國的囚犯捐贈英文譯本的佛教經書近50年，疫情期間仍堅持送書。(劉真真提供)

位於布朗士美國佛教青年會(YMBA)向全國囚犯捐贈英文譯本的佛教經書已將近50年，兩位華裔義工日前表示，疫情期間，美國佛教青年會持續為囚犯送書，希望受刑人能因此從善，更期盼通過一本本經書向更多囚犯傳遞愛，消除日益四起的仇恨風氣。

今年64歲的孫承瑚來自台灣，她於2007年定居美國，2009年因機緣認識美國佛教青年會創辦人樂渡法師，2013年成為青年會的義工，自此每月定期前往布朗士的佛堂，為全國索要經書的囚犯打包經書，並送往郵局。

孫承瑚說，每次當義工，幾乎是全家出動，女兒擔任翻譯，閱讀外族裔囚犯的來信，丈夫與自己負責包書，分工將這些經書送往受刑人手中，「我聽女兒轉述第一封來信時，被囚犯渴望經書的語句打動」。

美國佛教青年會已堅持向全國的囚犯捐贈英文譯本的佛教經書近50年，疫情期間仍堅持送...
美國佛教青年會已堅持向全國的囚犯捐贈英文譯本的佛教經書近50年，疫情期間仍堅持送書。(劉真真提供)

在她們一家成為「送書人」前，孫承瑚表示，過去50年來，已有不少義工向監獄的囚犯以經書送「善」，但去年疫情爆發，送書的善舉一度停止；她說，隨著疫情趨緩，移居到新州的她，堅持每月前往佛堂為囚犯打包經書，向囚犯傳遞愛，希盼消除日益四起的仇恨風氣，「能改變一個人也好」。

46歲的劉真真也在美國佛教青年會擔任義工，疫情期間也前往佛堂送書；她說，通過閱讀囚犯的來信，感受到他們在疫情期間更為恐慌，希望通過宗教找到心靈安慰，因此只要有空就會前往布朗士為囚犯打包佛經。

劉真真表示，她曾記得一名囚犯來信，稱自己18歲犯下謀殺案，被判監60年，服刑15年後，通過監獄的圖書館得知美國佛教青年會，向該會索要經書；她說，這名囚犯一輩子可能都要在獄中度過，她期盼這些經書能拯救其內心，幫助他們真正從善，「他們可能比我們更早領悟」。

美國佛教青年會已堅持向全國的囚犯捐贈英文譯本的佛教經書近50年，疫情期間仍堅持送...
美國佛教青年會已堅持向全國的囚犯捐贈英文譯本的佛教經書近50年，疫情期間仍堅持送書。(劉真真提供)

劉真真表示，樂渡法師於1973年創立美國佛教青年會年，翌年開始翻譯經書，首本經書於1983年印刷，至今已完成36本譯本，免費向全世界捐贈，除了譯成英文外，還有西班牙譯文、法文、越南文與俄文等。

美國 疫情 布朗士

上一則

紐約客談/葛謨下台 極左有機會掌紐約

下一則

布碌崙南區新指揮官訪華社 誓打擊犯罪

延伸閱讀

紐約市周末槍擊案 2天4起11傷3死 青少年居多

紐約市周末槍擊案 2天4起11傷3死 青少年居多
市府強推秋園建監獄 華人組織抗議：罔顧民意

市府強推秋園建監獄 華人組織抗議：罔顧民意
紐約皇后區遠洛克威接種率39% 全市最低

紐約皇后區遠洛克威接種率39% 全市最低
布碌崙爆頭案 律師：重大凶案少見精神病能脫罪

布碌崙爆頭案 律師：重大凶案少見精神病能脫罪
歹徒皇后區餐館前濫射近40槍 釀10傷

歹徒皇后區餐館前濫射近40槍 釀10傷

熱門新聞

華人民眾日前拍到有妓女在華人搭乘的D線列車上攬客。(讀者提供)

妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚

2021-08-03 10:36
CDC建議「高風險」地區的民眾，無論是否接種，在室內場所都應戴口罩。(美聯社)

Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」

2021-08-06 11:25
紐約州長葛謨。美聯社

葛謨恐面臨控罪被捕 匿名女助理報案 襲胸涉最嚴重性騷

2021-08-06 22:31
在市府宣布未來將要求民眾在堂食、健身、看電影需出示疫苗證明後，一周內紐約市接種第一劑人數明顯增加。(本報檔案照)

紐約市宣布「出示接種卡」後 打第1針人數飆漲41%

2021-08-05 19:51
研究顯示，紐約市汙水中出現多種新冠變種病毒，可能由老鼠或狗傳染給人，現有疫苗的效力可能降低。(美聯社)

紐約市汙水發現4種新冠新病毒 恐由鼠傳人

2021-08-02 11:40
特娜(右)結婚後當應召女郎，金韓朝提出離婚。(取自臉書)

選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚

2021-07-28 11:29

超人氣

更多 >
最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀

最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀
加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆

加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆
她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕

她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕
美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽

美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽
55歲劉嘉玲美麗氣質依舊 保養秘訣大公開

55歲劉嘉玲美麗氣質依舊 保養秘訣大公開