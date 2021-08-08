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香港龍舟節回歸 為社區打氣盼早日復甦

記者牟蘭╱紐約報導
今年的龍舟節共有20多支隊伍，角逐各組冠軍。(記者牟蘭╱攝影)
今年的龍舟節共有20多支隊伍，角逐各組冠軍。(記者牟蘭╱攝影)

去年因新冠疫情停辦一屆的香港龍舟節今年回歸，7日在法拉盛草原可樂娜公園舉行，為了防疫，今年規模較小，僅舉辦一天，且參賽者與觀眾均需提供疫苗接種證明；多位皇后區的民選官員到場打氣，期盼這場比賽讓受到疫情重創的社區，早日恢復元氣。

舞獅助興。(記者牟蘭／攝影)
舞獅助興。(記者牟蘭／攝影)

因規模縮小，本屆20多支隊伍以每三隊一組，角逐冠軍。皇后區區長理查茲(Donovan Richards)帶領區公所選手，與市政廳(City Hall)隊伍也在賽場比拚，皇后區公所最終獲勝。

龍舟節組委會主席萬三權表示，紐約市逐步重啟，龍舟節今年也重新舉辦，但為遵守市公園局規定及避免疫情傳播，今年縮小比賽規模，且不對外公開邀請參賽隊伍，期待疫情早日結束，明年舉辦大型龍舟節30周年和香港回歸25周年活動。

為了避免疫情擴散，萬三權說，今年的活動要求觀看比賽的民眾與參賽選手，必須出示疫苗接種證明或72小時內的新冠陰性檢測結果；現場還有州衛生廳疫苗團隊提供免費施打，希望藉此活動鼓勵更多民眾接種疫苗，今年還關注反仇恨亞裔犯罪，盼通過活動，讓更多人了解亞裔文化。

多位皇后區民選官員與主辦方共同為龍頭點睛，慶祝龍舟節回歸。(記者牟蘭╱攝影)
多位皇后區民選官員與主辦方共同為龍頭點睛，慶祝龍舟節回歸。(記者牟蘭╱攝影)
多位皇后區民選官員與主辦方共同為龍舟賽剪綵，慶祝龍舟節回歸。(記者牟蘭／攝影)
多位皇后區民選官員與主辦方共同為龍舟賽剪綵，慶祝龍舟節回歸。(記者牟蘭／攝影)

2016年參加香港龍舟節比賽的UA3非營利組織，由多名中國留學生共同創立，他們為了尋求共同興趣目標，報名參加這項活動；領隊胡欣凱說，所有隊員過去都沒參加過類似的比賽，大家從零開始學習划龍舟，培養彼此的默契，因受疫情的影響，團隊只訓練四次就上場比賽。

今年的龍舟節共有20多支隊伍，每三支隊伍一組，角逐賽事冠軍。(記者牟蘭／攝影)
今年的龍舟節共有20多支隊伍，每三支隊伍一組，角逐賽事冠軍。(記者牟蘭／攝影)

國會眾議員孟昭文、皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)與市議員顧雅明等均到場支持龍舟賽回歸，他們當日與主辦方共同剪綵，並為龍頭點睛，期盼社區早日從疫情中恢復。

多位皇后區民選官員與主辦方共同為龍頭點睛，慶祝龍舟節回歸。(記者牟蘭／攝影)
多位皇后區民選官員與主辦方共同為龍頭點睛，慶祝龍舟節回歸。(記者牟蘭／攝影)

孟昭文表示，紐約香港龍舟節已舉辦30年，代表著文化與傳承，她感謝主辦方今年回歸；凱茲說，她榮幸以檢察官的身分今年再次參加龍舟節活動，重申當局將嚴打仇恨亞裔犯罪，呼籲受害人無論移民身分，若遇到罪案，立即報案。

今年的龍舟節共有20多支隊伍，每三支隊伍一組，角逐賽事冠軍。(記者牟蘭／攝影)
今年的龍舟節共有20多支隊伍，每三支隊伍一組，角逐賽事冠軍。(記者牟蘭／攝影)

今年比賽的一般邀請賽中，由NYCB拔得頭籌，East獲得第二名，NY Titans獲得第三名；特別邀請賽中，市消防局鳳凰協會(FDNY Phoenix Society)獲得第一名，NYSOH獲得第二名，JPMorgan Chase Obsidian Toroise獲得第三名。

孟昭文(發言者)、凱茲(前排左四)與市議員顧雅明(前排左二)等均到場支持龍舟賽回...
孟昭文(發言者)、凱茲(前排左四)與市議員顧雅明(前排左二)等均到場支持龍舟賽回歸。(記者牟蘭／攝影)

疫情 皇后區 疫苗

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