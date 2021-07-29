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東河防洪工程包商 居民不信任 籲斯靜格拒簽合約

記者顏嘉瑩╱紐約報導
市議員候選人馬泰(中)要求斯靜格拒絕簽署合約。(記者顏嘉瑩╱攝影)
市議員候選人馬泰(中)要求斯靜格拒絕簽署合約。(記者顏嘉瑩╱攝影)

在歷經多次標案後，標得「東岸海岸線防洪工程」(East Side Coastal Resilience Project)項目的包商「IPC Resiliency Partners」提出的合約，目前正在市主計長斯靜格(Scott Stringer)辦公室內審核；東河公園行動小組(East River Park ACTION)日前在曼哈頓下城斯靜格辦公室樓下集會，要求斯靜格拒簽合約，挽救東河公園。

於2018年提出「東岸海岸線防洪工程」(East Side Coastal Resilience Project)，以防洪保護沿岸居民，不過由於原先由社區規畫並討論多年的「大U」(Big U)計畫，被目前市府以掩蓋東河公園，提高地基8至10呎，再在新地基上興建公園的計畫取代，工程預算也從14.5億元，上加至超過20億元。

當地居民憂心在預算大幅增加後，工程動工後政府恐無力挪出更多資金，讓防洪工程成為無法完成的「爛尾工程」，居民只能生活在工地中，因此極力抗議，認為新計畫是「破壞型計畫」，摧毀公園、扼殺樹木。

當天集會活動上，下東城居民喊著「斯靜格，扼殺合約而非公園」等口號，呼籲斯靜格聽取居民聲音；東河公園行動小組創會成員之一的葉Fannie(Fannie Ip)表示，市府絕對不會選在中央公園等地方興建類似工程，下東城的人口組成多元，市府強硬堅持實施新計畫、沒有社區參與的過程，完全就是「種族歧視」。

曼哈頓下東城居民呼籲民選官員拯救東河公園。(記者顏嘉瑩╱攝影)
曼哈頓下東城居民呼籲民選官員拯救東河公園。(記者顏嘉瑩╱攝影)
曼哈頓下東城居民拉起布條，呼籲民選官員拯救東河公園。(記者顏嘉瑩/攝影)
曼哈頓下東城居民拉起布條，呼籲民選官員拯救東河公園。(記者顏嘉瑩/攝影)

反對居民表示，取得標案的承包商「IPC Resiliency Partners」過去沒有防洪經驗，該公司甚至是由三間小公司為了標案而成立的一間新公司，「我們不相信讓這樣沒有經驗的公司，實施這樣大的計畫。」

第一選區市議員候選人馬泰(Christopher Marte)也到場支持，他表示斯靜格在過去任內，注重公共議題、關心移民社區，如果在合約上簽了名，就等於把過去的政績也給丟棄了。

伊利沙白街花園(Elizabeth Street Garden)改建問題，也造成政府與民眾的意見相斥；伊利沙白街花園的支持者表示，該建案與防洪工程面臨的問題相同，這樣的狀況並非只存在單一社區，「不管怎麼樣，氣候變遷加上新冠肺炎疫情，市府現在想要浪費上億元來摧毀公園，很不合理。」

曼哈頓下東城居民呼籲民選官員拯救東河公園。(記者顏嘉瑩/攝影)
曼哈頓下東城居民呼籲民選官員拯救東河公園。(記者顏嘉瑩/攝影)
曼哈頓下東城居民呼籲民選官員拯救東河公園。(記者顏嘉瑩/攝影)
曼哈頓下東城居民呼籲民選官員拯救東河公園。(記者顏嘉瑩/攝影)
曼哈頓下東城居民呼籲民選官員拯救東河公園。(記者顏嘉瑩/攝影)
曼哈頓下東城居民呼籲民選官員拯救東河公園。(記者顏嘉瑩/攝影)

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