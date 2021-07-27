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紐約市餐館復甦 2個月內新開近700家

記者顏嘉瑩／紐約報導
今年3月至5月期間，紐約市呈現餐館復興趨勢。(記者顏嘉瑩/攝影)
今年3月至5月期間，紐約市呈現餐館復興趨勢。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市有不少餐館在新冠肺炎疫情期間，因流失大部分的顧客、無力交租而永久歇業，現階段疫情和緩，紐約市的餐館數量也開始增加；根據Yelp最新數據，在今年3月至5月期間，全市出現餐館復興趨勢，期間在曼哈頓華埠開業的業者，也看好未來復甦前景。

去年紐約市成為全球疫情的震央，全市統計有上千間餐館永久關門，不過在今年初疫苗開始施打後，業主及民眾對前景有信心，新餐館也有如雨後春筍般出現；據過去統計，每年5月為一年之中，最多新餐館開業的月份，而Yelp數據也顯示，在3到5月兩個月內，就有近700間餐館開業；不過數據也顯示，在2019年同期則有1000多間新餐館開業。

在疫情期間覆蓋服務範圍擴大一倍多的餐館訂位軟體Resy估計，在今年4到6月期間，與該平台合作的餐館數量，與2019年同期大致相同；專家認為，許多原本打算在2020年開業的餐館業者，在歷經疫情的低谷期間儲存能量，如今疫情和緩且生活逐漸恢復，再加上夏天旺季的推波助瀾，如今紐約市的新餐館就「有如霰彈槍一般」的開業。

即便現在紐約市被變種Delta病毒所籠罩，但餐館業者認為，夏、秋兩季為餐館的每年生意最繁忙的季節，再加上各種限制放寬、戶外用餐永久化等議題，未來估計仍會有更多餐館、酒吧開業。

日前才在曼哈頓華埠披露街(Pell St.)新開的飲品店「杜小姐茶飲」，以濃濃的東方味，再加上以新鮮原料製成的飲品，近日在社區引起風潮；業主王詩翔表示，雖然當時選擇要開業時疫情仍相當嚴重，但當時疫苗已經逐漸開始接種，在抱持著如果實體店面做不成，就把品牌搬到外賣平台上的心態，歷經兩個月的籌畫後開幕。

王詩翔說，在紐約多個華人社區中，會選定在擁有悠久歷史的華埠開業，除了該飲品店的主題和設計圍繞著中國風，以及宣傳國粹中華文化等，她對華埠的未來也相當有信心。

王詩翔表示，在疫苗普及之後，全球疫情很快就能受到控制，進而帶動整個城市的經濟發展，華埠也能重新復甦，恢復往日繁華。

紐約市 疫情 華埠

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