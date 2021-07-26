偷稅丟市議員職 康德全當公寓管理員

康德全因偷稅罪成，被市議會開除，如今在一棟公寓樓當管理員。（圖片取自個人臉書）

曾代表布碌崙 (布魯克林)羊頭灣的前市議員康德全(Chaim Deutsch)因涉稅務欺詐罪，目前正等待量刑，他與其辯護律師希望能獲得一年緩刑輕判，但聯邦助理檢察官則向法官建議一年刑期；因犯罪而被市議會開除後，他如今在一棟公寓樓當物業經理，表示自己「揮霍」了選民的信任，感到後悔。

根據檢方，康德全在任職市議員期間獨資擁有一家地產管理公司Chasa Management，在2016年3月報稅時，通過提供錯誤和虛假信息，逃稅超過8萬2000元。

康德全2013年至2015年三年間虛假減免了26萬8000元收入，這些減免名義上與他在房地產管理工作的副業有關，但大部實際上是用來支付孩子的服裝、電話雜費、個人汽車 等生活開銷。

聯邦執法部門在4月對他審問時，他很快承認了自己涉嫌稅務欺詐的行為，目前他正在等待量刑期間，預計將在29日接受量刑。

因罪成而被市議會開除後，他在布碌崙一棟公寓樓當物業經理，負責監督公寓維修人員，滿足租戶需求；康德全對自己讓選民失望感到後悔，「我沒有兌現其他人對我寄予的期望和信任。」

代表律師表示，康德全目前非常認真的對待物業經理的工作，「雖然他在新的崗位工作時間不長，但已經成功處理了不少前任經理未能解決的問題，因此受到不少租戶的肯定」，代表律師希望法官看在康德全正在努力改過自新下從輕發落，判處一年緩刑；但是檢方卻向法官建議一年有期徒刑。

猶太裔市議員康德全今年52歲，他在2014年成功當選48選區市議員並連任，本來任期將在今年結束，但因偷稅事發而被提前驅逐出市議會，不光彩地結束了市議員任期；他過去和華人社區聯繫緊密，且因他作為中間派而獲得大量羊頭灣的華裔民眾支持；在2017年市議員被禁止賺取外部收入之前，康德全是外部收入最多的市議員之一，之後外部收入被禁止，但為了彌補市議員的收入損失，市議會通過法案並由市長白思豪 簽法，大幅提高了市議員的工資。