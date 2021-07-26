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小心中風 長者忽然手腳麻痺快就醫

記者顏潔恩╱紐約報導
布碌崙班森賀華人服務中心舉辦心臟健康講座。(記者顏潔恩/攝影)
布碌崙班森賀華人服務中心舉辦心臟健康講座。(記者顏潔恩/攝影)

從醫20多年的康尼島醫院心臟電生理科醫生莊哲奇日前在布碌崙(布魯克林)班森賀華人服務中心講解心臟健康；他表示，嚴重的心房顫會引起中風，身邊的人若發現長者突然說話不清、手腳麻痹，要把握住黃金三小時，立即送醫搶救。

莊哲奇表示，上了年紀的人一定要更自律，平時不抽菸、少喝酒，且堅持運動，例如早晚出門散步15分鐘到半小時；另睡眠充足能保精神狀態更好，應有六至九個小時的睡眠，此外攝取的食物營養要均衡，蛋白質高的魚、雞肉和蔬果可多攝取，油炸食品、肥肉就要避免過度食用。

他也說，心臟問題普遍和民眾是否患有高血壓、糖尿病等有關，這也是醫生通常最先診斷的部分，若以上的測量指數結果都不正常，醫生會開藥給患者；莊哲奇強調，雖很多藥一旦開始吃就幾乎不會停，可隨著醫學的發達，藥物對病症的控制絕對會起到作用、對身體健康也有幫助，民眾無需太憂心。

此外，老人家若曾有心臟痛、頭暈、暈倒、走路呼吸困難等症狀，可能心臟已出現問題，應盡快到醫院或診所查看；另外若經歷心臟不規律博動的心房顫，例如心跳時而跳快跳慢，也要盡早就醫。

他強調心房顫最嚴重的症狀是導致頭部堆積血塊，引發腦中風，家裡人如果發現長者一時間突然說話口齒不清、手腳麻痺、面癱等，一定要在黃金三小時內送醫搶救；若能及時使用靜脈血栓溶解劑，就能有效減少失能的後遺症。

心臟電生理科醫生莊哲奇表示，大眾心臟出現心房顫要立即就醫，嚴重者會導致中風。(記...
心臟電生理科醫生莊哲奇表示，大眾心臟出現心房顫要立即就醫，嚴重者會導致中風。(記者顏潔恩╱攝影)

中風 高血壓 布碌崙

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