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孟昭文會中餐業者 允爭取更多紓困經費

記者黃伊奕／紐約報導
數十名餐飲業主與孟昭文舉行線上會議。(會議視頻截圖)
數十名餐飲業主與孟昭文舉行線上會議。(會議視頻截圖)

針對聯邦餐飲業紓困基金(RRF)經費告罄、大量申請中餐館恐無法獲得經費問題，國會眾議員孟昭文21日與美國中餐聯盟數十名會員進行線上會談，討論更多拯救餐飲業的解決方案。

來自紐約、北卡、密西根等多個州的數十名中餐館業主，當日向孟昭文訴說經營困境；中餐聯盟紐約總會會長陳善莊表示，因聯邦發放的基金經費用盡，申請也快速截止，很多中餐館至今沒有收到救助金；這對因疫情陷入困境已一年半的餐飲業，無異是致命打擊，如果無法獲得政府幫助，接下來將有更多餐館關門。

中餐聯盟密西根州分會會長孔慶超表示，過去一年裡不少小餐館通過轉型尚可生存，很多小餐館獲得了補助金；而大型餐館卻幾乎被逼上絕路，提出申請卻難以通過；密西根業者賈女士說，她在RRF開放申請後十分鐘就提交申請，之後查詢時，一直顯示在審查中，至今一分錢也沒有收到。

餐飲業主尹奕霖指出，他的餐館在2019年就著手準備，疫情期間也堅持開業，不僅背負裝修債務，還承受租金等壓力；開業後卻因疫情只能做外賣而沒有堂吃，虧損嚴重，但政府救助金申請僅針對在2019年有報稅的餐館，這對他們這類新開業的餐廳十分不友好，希望孟昭文能向聯邦反映，向這樣的餐館也提供幫助。

孟昭文表示，此次RRF申請被拒絕的餐館比率高達七成，確實對很多餐飲業造成沉重打擊，她日前已發函聯邦政府，要求增加更多經費；她還表示，她提案並通過的「新冠仇恨犯罪法案」目前已獲得3000萬元經費，將專門用於打擊仇恨犯罪及開展相關教育活動。

孟昭文 疫情 中餐館

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