崔馬克爭得250萬 5家YMCA獲撥款

基督教青年會舉辦各類親子活動。(YMCA臉書)

布碌崙 (布魯克林)南區市議員崔馬克(Mark Treyger)近日宣布，為紐約市五處基督教青年會(YMCA)分會爭取到250萬元資金，其中有兩處位於華社或為華人民眾廣泛使用；這些青年會疫期難以維持，撥款有助重啟更多服務，造福社區。

崔馬克宣布在市府新財年預算中，成功爭取到250萬元，將會同等發放給位於曼哈頓華埠 、皇后區瑞吉屋(Ridgewood)、布碌崙弗萊布許(Flatbush)、康尼島 以及史泰登島Broadway的青年會；其中位於華埠和康尼島的中心向來有不少華人會員，是家長帶著孩子參與社交活動的主要地點之一。

崔馬克表示，疫期很多中心面臨虧損，不是暫時關閉、就是僅提供有限服務；希望這些資金能幫助他們脫離困境，隨著解封給大眾帶回服務。

崔馬克以自己所在選區的康尼島青年會為例，雖因疫情無法開門，但現在場地用作市府疫苗的接種點、每周定時免費發放食物的備餐間等，並提供線上健康和運動課程，重啟夏令營；有望在秋季提供更多服務。「這些撥款對於滿足家庭和孩童的需求起關鍵作用，隨著疫後復甦，資源應注入社區組織，安撫民眾的心」。