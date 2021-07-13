紐約客談／老店有創意 才能脫穎而出

西安名吃將兩個醉女闖入廚房的監視畫面放上臉書，成功吸引注意、行銷品牌。(截自西安名吃臉書)

新冠肺炎疫情 導致不少華人 餐館不敵租金及人工壓力，一間接一間倒閉，中餐業也迎來大洗牌；在後疫情時代，像過去一樣固守成規埋頭苦幹，要獲得成功已困難重重。經歷疫情的重擊，業者除了有實力，還要拚創意，才能在激烈競爭中久立不倒。

過去華人餐飲業鮮少做廣告行銷，多是靠口耳相傳，鞏固了老饕客，也靠著傳統風格吸引不少嚐鮮客；不過疫情改變環境，沒有外送服務、缺乏信用卡交易的老餐館，面臨的不是倒閉就是轉型。

在美國的中餐館中，以設立中央廚房以及快餐化經營的「西安名吃」，由於跳脫傳統經營模式成功轉型，在全美八個城市中都有店面；該餐館奠定的成功方程式具參考價值，而近日在社交媒體上的創意行銷手法，更是值得學習。

「西安名吃」11日晚在臉書上分享一段影片，顯示兩名疑似喝醉酒的女性趁著電力中斷時破門而入，不但用冷水煮水餃，更在離開前拿走了一些冷凍食品；該品牌在臉書上擷取闖入者的有趣對話，文章中順勢為自家的羊肉麵和餃子等美食 作營銷，引起不少網友留言，感慨連喝醉酒也難忘該餐館的美食；該事件還吸引主流媒體的注意，在各大媒體的報導之下，成功再次行銷品牌。

另外知名例子，還有在推特上以敢說敢言著稱的美式速食店「溫蒂漢堡」(Wendy's)，其一連串的推文，讓網友即便被嗆，也樂於買單，同時也達到推銷自家品牌新鮮、不使用冷凍牛肉的堅持。

其實行銷不需要砸大錢，只要花點創意，並緊抓經濟反彈趨勢，就能趁勝追擊，為品牌開拓活路。

（紐約客談，每周二至周六見報）