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紐約酒店業遲未回春 利潤少近70%

記者金春香╱紐約報導

雖然紐約逐漸走出黑暗疫情，各行各業開始恢復正常，但由於國際間旅遊和通航還未完全恢復，根據美國酒店及住宿協會(AHLA)日前公布的最新報告，今年5月紐約酒店每個房間的營業利潤，與兩年前相比下降67%，全市三分之一的酒店在疫情期間關閉。

報告指出，紐約市是全美七個酒店業仍深陷困境的大型城市之一，其他為舊金山、波士頓、華府、芝加哥、西雅圖和明尼亞波利斯，其中舊金山的酒店營業額下降70%，明尼亞波利斯下降51%。

除這個七個城市外，還有14個城市的酒店與疫情前相比，也處於衰退狀況。

AHLA總裁兼首席執行官羅傑斯(Chip Rogers)表示，雖然隨著疫情限制的逐漸解除，不少行業開始回暖，但酒店業作為疫情期間被打擊最嚴重的行業之一，仍處於衰退之中。

紐約市有60間酒店在疫期被用來安置遊民，防止新冠病毒的傳播，如今隨著感染率下降、疫苗接種率上升，很多遊民被重新分配至遊民收容所。

酒店協會主席丹達帕尼(Vijay Dandapani)指出，由於國際旅行限制，以及紐約市槍擊案頻發，酒店業仍無法快速復甦。紐約需要美國邊境重新向旅行者開放，當然安全與防護也是重要問題，他認為AHLA的這份報告雖然悲觀，但是準確的，全市每間酒店房間的平均營業額，從疫情前的260元下降至如今的120元。

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