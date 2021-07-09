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7、8大道改單行不符程序 社區委員興訟

記者顏潔恩／紐約報導
市交通局提出針對7、8大道的變動，將造成當地損失183個停車位。(本報檔案照)
市交通局提出針對7、8大道的變動，將造成當地損失183個停車位。(本報檔案照)

市交通局擬在布碌崙(布魯克林)7、8大道改單行道，因方案很可能導致街道更壅堵，遭社區抵制；州眾議員白彼得(Peter Abbate)8日宣布，當局行事不透明、不民主，且未按照正常程序，已和布碌崙第七、第十以及第12社區委員會部分成員，對當局提起訴訟，要求聆聽社區意見。

白彼得是第十社區委員會委員，7日聯合來自其他社委會的八名委員，向法院提出訴訟，其中大多為華人代表；要求當局履行原本的申請流程，向涉及的日落公園第七、貝瑞吉第十、以及公園坡(Park Slope)第12社區委員會提交提案，召開聽證會收集公眾意見，不可立即施工。

日落公園7、8大道39街至66街之間的街區將由雙向車道改為單行道，改建後只剩一條車道，兩旁是11呎寬的停車道，並加建一條6呎寬的單車專用道；在8大道51街至60街之間，因人潮眾多，將在原本11呎寬的車道上拓寬人行道。

市府計畫在商業街道周圍新增95個兩小時收費咪表停車位，就算如此，兩條大道共減少183個停車位；消息曝光後受到8大道社區的反彈，日前社區將1萬人連署簽名的請願書上交給當局，但市府持續忽視民眾的意見，執意要在社區委員會暫停開會的夏季動工。

「在我35年的從政經歷中，從沒遇過如此傲慢的市府機構」，白彼得表示，當局自創社區諮詢委員會(Community Advisory Board, CAB)避開法規，罔顧社區利益；是時候提醒市交通局，他們是為民服務的機構，一切應以人民的需求為先。

提訴人之一的布祿崙華人協會會會長麥保羅指出，6月舉行的兩場公眾會議中，民眾的聲音依然被壓制，當局為達到目的，採取「不人性、不道德和不民主」的策略。

8大道 日落公園 布碌崙

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