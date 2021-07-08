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馬泰慶功：首要任務扳倒監獄建案

記者和釗宇 / 紐約報導
馬泰在曼哈頓小義大利舉行慶功宴，表示促成市府、市議會廢除城區監獄建案是上任後的首要任務。(記者和釗宇／攝影)
馬泰在曼哈頓小義大利舉行慶功宴，表示促成市府、市議會廢除城區監獄建案是上任後的首要任務。(記者和釗宇／攝影)

已確認贏得市議會第一選區市議員民主黨初選的馬泰(Christopher Marte)7日在曼哈頓小義大利舉行慶功宴；他表示，計畫在明年上任之前繼續熟悉社區，了解民眾需求；促成市府、市議會廢除城區監獄建案，是他上任後的首要任務。

根據排序複選制初步計票結果，馬泰在八輪以60.5%得票率大幅領先排在第二的劉林劍虹，後者已經認輸；馬泰表示，勝選感覺非常棒，「過去一年裡我們克服許多困難，取得廣泛支持，從結果能看出，我在選區內所有社區的得票都是最高。」

料將取勝的馬泰已開始著眼工作規畫，「從現在到上任前，我將繼續拜訪社區組織，明確社區需求，制訂政策優先順序。」

他表示，首要任務是推翻城區監獄建案，「我們對市府監獄計畫的訴訟仍在進行中，如果法官判決將這一計畫打回市府重新規畫，將有機會在市議會聯合其他新任議員擋下重新提交的計畫；如果不成，也可以和有望當選新任市長的亞當斯(Eric Adams)合作，他曾表示反對城區監獄建案，有機會讓原用於新建監獄的資金，投入社區。

馬泰的競選顧問黃華清則表示，雖然華裔守了12年的市議員席位丟掉了，「不應責怪誰，最重要的是看選出來的人有沒有為社區爭取權益；不過馬泰此次任期只有兩年，他的承諾沒法在短短兩年完成，但如果他做的話，也應該支持他連任，希望他的當選給社區帶來新的轉折點。」

監獄 義大利 亞當斯

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