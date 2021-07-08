染疫病患無法與家人道別 華醫痛心

張美玲參加抗疫勝利遊行，希望從這次疫情吸取教訓，才能更好地面對未來挑戰。(記者和釗宇╱攝影)

去年春季新冠疫情 高峰期間，不少醫護人員在防護裝備不足的情況下冒險堅持救治病人，哥倫比亞大學醫學中心內科醫生張美玲就是其中一員，她7日參加慶祝抗疫勝利的「抗疫英雄」(Hometown Heroes Parade)大遊行 ，回憶疫期最讓她難過的是許多彌留的病患和家人無法見面，孤獨離世，也反映社會問題，吸取教訓有助面對未來挑戰。

張美玲從醫超過20年，去年疫情高峰，儘管哥大醫院所在華盛頓高地(Washington Height)不如皇后區嚴重，但病人急增；她原是門診醫生，也支援急診，剛開始時，口罩 、防護服勉強足夠，有時一天只戴一個口罩；檢測能力也不足，「有些人重病，但擔心看急診增加感染風險，最後在家裡去世。」

張美玲說，「很多老年人來的時候已經病得很重，你知道他們隨時都有可能去世，但家人沒法進來陪伴。最難忘的是一位華裔老太太，腦子已經不清楚；我們用視訊對話，但她已經無法回應家人的呼喚；最後我們給她找了一個大娃娃，她就一直抱著這隻大娃娃，直到去世，我想這樣讓她、讓我們都能感到一些安慰；還有一對夫婦同時入院，太太後來病重去世，當時先生還不嚴重，但一兩天之後也隨太太一起去了。」