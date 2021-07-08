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公車司機劉國華 疫期堅守崗位支援前線

記者顏潔恩╱紐約報導
在MTA擔任公車司機已22年，劉國華疫期曾與前線人員並肩奮鬥。(記者顏潔恩╱攝影)
在MTA擔任公車司機已22年，劉國華疫期曾與前線人員並肩奮鬥。(記者顏潔恩╱攝影)

當劉國華(Tommy Lau)在布碌崙(布魯克林)班森賀解救一對遭非洲裔遊民騷擾的華裔老夫婦時，他的名字瞬間在華社傳開來，大家記得他是反抗亞裔仇恨犯罪的英雄；另一方面，他在大都會運輸署(MTA)擔任公車司機20多年，新冠疫情爆發時載著前線人員、必要行業員工上下班，履行他們的職責，也同樣功不可沒。

現年63歲的劉國華出生於香港，三歲隨家人移居美國，在MTA任職22年；他回憶去年3月紐約市疫情爆發，看到醫護、急救人員、警察、消防員都戴著口罩在前線值勤，唯獨MTA忽視員工的健康，屢次跟他說「你不需要口罩，就這樣出去開車。」

長達一個月，他和同事都在毫無防疫的狀況下工作，4月起MTA才實行防疫措施，包括分發防疫裝備、在車上加裝隔離，每個月強制接受新冠檢測等。

劉國華感嘆，當司機這麼多年，也算看盡紐約風光，可在全城封鎖之時，映入眼簾的是一座「死城」。這也讓他回想起九一一恐襲時，曾負責載送一批消防員到倒塌的世貿中心救援；儘管「公車司機」這個職業好像平凡無奇，但在重要時刻起到關乎人命的作用。

當公車服務因疫減班，夜間民眾不能出門，他的主要乘客除了前線人員、必要行業員工外，就是遊民；當下他並沒有選擇，面對不戴口罩的遊民也只能繼續工作，很幸運的是，從都沒有出現症狀或確診。

同樣也在疫情下，他長達一年多未見96歲老母親，擔心把感染風險帶給她；那時家人雖擔憂他的健康，但也尊重他的選擇，平時只能靠手機聯繫，「很開心這一切都過去了。」

「病毒面前，誰都會害怕」，儘管當時運輸系統許多員工選擇停工、在家休息，劉國華始終都在崗位上，就連熟識的兩名同事染疫去世，他也沒有停工的想法；他說理由並沒有多偉大，就是喜歡開車，「除非到我退休那一天。」

在MTA擔任公車司機已22年，劉國華疫期曾與前線人員並肩奮鬥。(記者顏潔恩╱攝影...
在MTA擔任公車司機已22年，劉國華疫期曾與前線人員並肩奮鬥。(記者顏潔恩╱攝影)

MTA 疫情 口罩

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