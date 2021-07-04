民主黨初選最新計票 康立基選區長遭淘汰

第47市議員選區，與當地華人熟識多年的李凱健(左)以55.3%得票率領先，政治新星帕茲納(右)則以44.7%位居第二。(本報檔案照)

民主黨初選2日公布最新計票結果，排名領先的參選人均有超過50%得票率；其中布碌崙(布魯克林)區長由雷諾索(Antonio Reynoso)以55.3%得票率排在首位，位居第二的文雅麗(Jo Anne Simon)得票率44.7%，不少華人 支持的康立基(Robert Cornegy)在最新一輪已遭淘汰。

另一個備受華社關注的日落公園 第38選區市議員此次有多人參選，第一輪排序計票，激進派阿維勒斯(Alexa Aviles)以43.3%得票率領先，華裔 參選人林煜則居第二，同樣有不少華人支持的祖尼加(Cesar Zuniga)在第四輪被淘汰；最新第七輪計票阿維勒斯獲72.4%、林煜27.6%，雖林煜未宣布敗選，但局勢已定。 雷諾索(左)以55.3%排在首位，位居第二的文雅麗得票44.7%。(取自競選網站)

班森賀市議員第47選區，與當地華人熟識多年的李凱健(Ari Kagan)以55.3%得票率領先，政治新星帕茲納(Steven Patzer)則以44.7%位居第二；雖帕茲納還未認敗選，但近來出席華社活動的李凱健早以勝選姿態向社區謝票，感謝華人選民長期來的支持。 第38市議會選區阿維勒斯(左)遙遙領先，華裔參選人林煜(右)未能趕超。(本報檔案照)

有不少華裔人口的羊頭灣第48選區，在五輪計算結果後，只剩下55.9%猶太裔賽泊斯汀(Steven Saperstein)、44.1%麥瑪麗(Mariya Markh)，兩人僅差700多張票，暫時未分勝負。