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紐約市教育局免費暑期餐食 6日起400處發放

記者金春香／紐約報導
紐約市教育局將從6日起，在全市五區的400個公校和社區中心為學生和民眾提供免費暑期餐食。(取自教育局網站)
紐約市教育局將從6日起，在全市五區的400個公校和社區中心為學生和民眾提供免費暑期餐食。(取自教育局網站)

紐約市教育局將從6日起，在全市五區的400所公校和社區中心為學生和民眾提供免費暑期餐食，不需證件，可直接領取。

去年疫情爆發、公校停課後，全市面臨食物短缺的家庭數量增加，教育局開始在400多處校舍、為公校學生發放免費餐食。

根據統計，新冠疫情前，紐約市有15%的民眾面臨食物短缺，疫情爆發後增至25%，且全市食品接濟站數據顯示，疫期領取食物者的數量也增加74%。

今夏教育局決定繼續為有需要的學生和家庭提供免費餐食，包括披薩、烤雞、牙買加風味牛肉餅、烤義大利餃子、芝士三明治，及麥片、餅乾、果汁、牛奶等多種早餐食物，一些分發點還會提供清真食物和猶太Kosher食物。

食物分發地點和食物種類可以登錄schools.nyc.gov/SummerMeals查詢，也可發送短信「FOOD」或「COMIDA」至877-877獲取地點信息。

除7月5日和20日外，民眾可以在暑期每周一至周五上午9時至下午1時免費領餐。

紐約州府也與400多個機構合作，設置超過3000個站點，預計今年暑假將提供2000萬餐。查詢時間地點可撥打211，或使用互動地圖，網址：https://www.fns.usda.gov/meals4kids。

教育局 紐約市 疫情

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